क्या आप भी बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हां तो क्या आपने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस की पोस्ट पर आवेदन कर दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रुप हेड असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, हेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर जैसे पदों पर 800 से ज्यादा वैकेंसी निकाली हैं.

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इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 24 नवंबर तय की गई थी लेकिन अगर अभी तक कई उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. बैंक ने इन पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ा दी है. ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन की लास्ट डेट क्या है, चयनित उम्मीदवारों को हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी?

कब है आवेदन की लास्ट डेट?

बता दें कि पहले उम्मीदवारों को 24 नवंबर 2026 तक आवेदन करना था, लेकिन अब वे 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन के साथ निर्धारित फीस जमा करने की आखिरी समय-सीमा भी 7 दिसंबर को रात 11:59 बजे तक है.

इस भर्ती के तहत ग्रुप हेड, हेड इन्वेस्टमेंट, टेरिटरी हेड, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि कुल 837 पदों में सबसे ज्यादा 791 वैकेंसी सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए हैं. यह भर्ती फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जा रही है.

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कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. हालांकि, हर पद के लिए अनुभव और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की शर्त अलग-अलग है.

ग्रुप हेड- उम्मीदवार के पास कम से कम 12 साल का संबंधित अनुभव होना चाहिए. इसमें कम से कम 5 साल रिलेशनशिप मैनेजर्स की टीम लीड करने का अनुभव जरूरी है. मैनेजमेंट में पोस्टग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा, MBA, CFP या CFA जैसी योग्यता को प्राथमिकता दी गई है. निर्धारित NISM और IRDA सर्टिफिकेट भी जरूरी है.

हेड इन्वेस्टमेंट- संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए. इसमें कम से कम 5 साल सीनियर लीडरशिप रोल में काम करने का अनुभव शामिल है. निर्धारित NISM सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है.

टेरिटरी हेड- वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में कम से कम 8 साल का अनुभव मांगा गया है. मैनेजमेंट की पोस्टग्रेजुएट डिग्री और संबंधित सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाएगी.

इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर- जो भी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करने वाले हैं उनके पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए. इसमें कम से कम 3 साल वेल्थ मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट काउंसलर के तौर पर काम करना जरूरी है. निर्धारित NISM सर्टिफिकेट भी चाहिए.

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सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर- ग्रेजुएशन के साथ वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी है. इसके लिए निर्धारित NISM और/या IRDA सर्टिफिकेट की शर्त भी है.

कितनी होनी चाहिए उम्र?

उम्मीदवार की उम्र 1 नवंबर 2026 को पद के हिसाब से तय की जाएगी. अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा इस प्रकार है-

पद न्यूनतम उम्र अधिकतम उम्र ग्रुप हेड 35 साल 50 साल हेड इन्वेस्टमेंट 35 साल 50 साल टेरिटरी हेड 28 साल 42 साल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर 26 साल 45 साल सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर 24 साल 35 साल

आरक्षित वर्गों को नियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी. हालांकि, यह छूट उन्हीं पदों पर लागू होगी जहां संबंधित आरक्षण रोस्टर पॉइंट उपलब्ध हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन पदों के लिए कोई एक तय सैलरी घोषित नहीं की है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवार को मिलने वाली सैलरी उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, काम के लिए उपयुक्तता, पिछली सैलरी और बाजार में उस पद के लिए तय मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा. इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी निश्चित मासिक सैलरी की उम्मीद करने से पहले बैंक की शर्तें देखनी चाहिए.

पदों पर कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन आवेदन की जांच और शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद बैंक ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट या अन्य उपयुक्त परीक्षा आयोजित कर सकता है. चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू भी शामिल होगा. बैंक जरूरत के मुताबिक चयन के तरीके में बदलाव कर सकता है. केवल न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिलेगा.

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कितने साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट?

यह भर्ती नियमित स्थायी नियुक्ति नहीं है. चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. प्रदर्शन संतोषजनक रहने और बैंक की मंजूरी मिलने पर इसे अधिकतम 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, नियुक्ति 60 साल की उम्र या कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाएं.

वेबसाइट के Careers सेक्शन में जाकर Current Opportunities पर क्लिक करें.

वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें.

मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव से जुड़ी जानकारी भरें.

फोटो, साइन, बायोडाटा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन फीस जमा करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट और पेमेंट रसीद सुरक्षित रख लें.

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