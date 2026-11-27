गुजरात के जामनगर में आवारा पशुओं का आतंक एक बार फिर देखने को मिला. शहर के हीरजी मिस्त्री रोड पर दो सांड अचानक आपस में भिड़ गए. दोनों के बीच लड़ाई भीषण तरीके से हो रही थी कि वे सड़क पर इधर-उधर दौड़ने लगे. इस दौरान सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

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सांडों की लड़ाई देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपने वाहन बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. सड़क पर मौजूद लोगों के बीच डर का माहौल बन गया. गनीमत रही कि कोई चपेट में नहीं आया. हीरजी मिस्त्री रोड पर अचानक दो सांडों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी.

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दोनों एक-दूसरे पर हमला करते हुए सड़क पर दौड़ने लगे. इस दौरान सड़क किनारे पार्क किए गए कई वाहन उनकी चपेट में आ गए. सांडों को इस तरह लड़ते और दौड़ते देखकर स्थानीय लोग घबरा गए. जिन लोगों के वाहन सड़क किनारे खड़े थे, वे उन्हें बचाने की कोशिश करते नजर आए. कुछ ही देर में पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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जामनगर में सड़कों पर आवारा पशु अक्सर सामने आ जाते हैं. शहर के मुख्य रास्तों पर भी मवेशी दिखाई देते हैं. इनके कारण वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी होती है. कई बार सड़क पर अचानक पशुओं के आ जाने से हादसे का खतरा भी बना रहता है. सांडों की इस लड़ाई ने एक बार फिर शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को सामने ला दिया है.

इस तरह की घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में नगर निगम प्रशासन को लेकर नाराजगी बढ़ रही है. लोगों की मांग है कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को हटाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. शहरवासियों का कहना है कि जब तक आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों की सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा. फिलहाल इस घटना का वीडियो सामने आया है.

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