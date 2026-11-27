15 साल के वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी अपना मुरीद बना लिया है. थरूर ने इस युवा बल्लेबाज की प्रतिभा की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि वह भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जैसी लंबी और सफल कहानी लिखेंगे. हालांकि थरूर ने विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ का जिक्र कर वैभव को लेकर चिंता भी जताई.

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शशि थरूर ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि वह वैभव सूर्यवंशी के बारे में पहली बार सुनने के बाद से ही उनके प्रशंसक हैं. कम उम्र में ही इस बल्लेबाज ने अपने खेल से प्रभावित किया है. इस साल अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में 175 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने का उनका प्रदर्शन भी थरूर को खास तौर पर याद है.

राजस्थान रॉयल्स के मैच देखेंगे थरूर

शशि थरूर ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के प्रति अपनी दिलचस्पी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले वह संजू सैमसन को देखने के लिए टीम के मुकाबले देखते थे. अब वैभव के टीम से जुड़ने के बाद वह उनके खेल पर नजर रखेंगे. उन्होंने बताया कि शुरुआती मैचों में ही शतक जड़कर वैभव ने अपनी छाप छोड़ दी थी.

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वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत बताते हुए शशि थरूर ने उनके निडर अंदाज, टाइमिंग और तेज गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट लगाने की क्षमता की तारीफ की. उनकी नजर में 28 छक्के और सात चौकों वाली पारी असाधारण थी. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में एक पारी में 28 छक्के लगाना विश्व रिकॉर्ड है.

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हालांकि, शशि थरूर ने यह भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनका करियर कितना लंबा चलता है, यह समय बताएगा. उन्होंने विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ का उदाहरण देते हुए कहा कि क्रिकेट में कुछ बेहद प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए.

शशि थरूर को उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी का सफर उनसे अलग होगा और वह सचिन तेंदुलकर की तरह भारतीय क्रिकेट को लंबे समय तक गौरवान्वित करेंगे. उन्होंने युवा बल्लेबाज के स्वस्थ और फिट रहने की कामना भी की.

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