हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. सालभर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग धार्मिक महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी को विशेष माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था. यही वजह है कि इस व्रत को एकादशी व्रतों की शुरुआत के लिए भी खास माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी, पूजा के लिए कौन सा समय शुभ रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा.

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कब है उत्पन्ना एकादशी 2026?

पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 दिसंबर 2026 की रात 11 बजकर 03 मिनट से शुरू होगी. इस तिथि का समापन 4 दिसंबर 2026 की रात 11 बजकर 44 मिनट पर होगा. उदया तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत शुक्रवार, 4 दिसंबर 2026 को रखा जाएगा.

उत्पन्ना एकादशी 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां और समय:

- व्रत की तारीख: 4 दिसंबर 2026, शुक्रवार

- एकादशी तिथि प्रारंभ: 3 दिसंबर, रात 11:03 बजे

- एकादशी तिथि समाप्त: 4 दिसंबर, रात 11:44 बजे

- व्रत का पारण: 5 दिसंबर 2026, शनिवार



उत्पन्ना एकादशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए सुबह का समय विशेष माना जाता है. इस दिन स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें. पंचांग के अनुसार, इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 50 मिनट से 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा सुबह के कुछ शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी पूजा-पाठ के लिए अनुकूल हैं.

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- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:10 से 6:04 बजे तक

- लाभ-उन्नति मुहूर्त: सुबह 7:54 से 9:13 बजे तक

- अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: सुबह 9:13 से 10:32 बजे तक

- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 बजे तक



उत्पन्ना एकादशी 2026 पारण का समय

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, व्रत का पारण निर्धारित समय में करना चाहिए. साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी का पारण 5 दिसंबर, शनिवार को किया जाएगा.

- पारण की तारीख: 5 दिसंबर 2026, शनिवार

- पारण का शुभ समय: सुबह 6:59 बजे से 9:04 बजे तक

- द्वादशी तिथि समाप्त: 6 दिसंबर को रात 12:51 बजे

पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर व्रत खोलें.



कैसे करें उत्पन्ना एकादशी की पूजा?

उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. उन्हें पीले फूल, फल, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें. भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें और विष्णु मंत्रों का जाप करें.

इस दिन उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनना या पढ़ना भी शुभ माना जाता है. शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें. अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को अन्न, फल या दूसरी आवश्यक वस्तुओं का दान कर सकते हैं.

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एकादशी व्रत में इन बातों का रखें ध्यान:

- चावल और अनाज का सेवन करने से बचें.

- व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें.

- किसी के प्रति मन में क्रोध और द्वेष न रखें.

- भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें.

- जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.

उत्पन्ना एकादशी का धार्मिक महत्व

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन समय में मुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था. उसने अपने अत्याचारों से देवताओं और ऋषि-मुनियों को परेशान कर रखा था. राक्षस के आतंक से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी. इसके बाद भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ.

कहा जाता है कि युद्ध के दौरान भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए. इसी दौरान मुरासुर ने उन पर हमला करने की कोशिश की. तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई. इस शक्ति ने मुरासुर का वध कर दिया. इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस दिव्य शक्ति को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस तिथि पर व्रत रखकर उनकी पूजा करेगा, उसे पुण्य फल प्राप्त होगा.

इसी मान्यता के कारण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है. इसे एकादशी माता के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता एकादशी की आराधना करते हैं.

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