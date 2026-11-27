पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'शीश महल' आवास को आज पहली बार मीडिया के लिए खोला गया है और इसे आम जनता के लिए भी खोला जाएगा. इस बीच, 'शीश महल' के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें सामान पर प्राइस टैग लगे हुए देखे जा सकते हैं.

और पढ़ें

प्रवेश वर्मा ने बताया कि शीश महल को दिखाने का उद्देश्य यह है कि इसके निर्माण में आम जनता का पैसा लगा है. उन्होंने बताया, इस आवास का बजट 58 करोड़ रुपये था और जिस समय कोरोना महामारी के कारण लोगों की जान जा रही थी, उस वक्त इसकी फाइल पर अर्जेंट हस्ताक्षर करके इसका निर्माण कराया जा रहा था.

प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस सरकारी आवास के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है और अरविंद केजरीवाल के आवास छोड़ने के बाद से किसी ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है.

उन्होंने आगे बताया कि आवास की एक भी वस्तु को बदला नहीं गया है और उस समय खरीदी गई हर चीज का इनवॉइस मौजूद है. मंत्री के अनुसार, आज इस आवास को मीडिया के लिए खोला जा रहा है, कल से पीएसी (PAC) कमेटी देखेगी और इसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

Advertisement

प्रवेश वर्मा ने कहा था कि 'शीश महल को आम जनता के लिए खोला जाएगा. हम लोगों को पूरी जगह घूमने की इजाजत देंगे.'

बता दें, 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ अक्टूबर 2024 में 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग (सिविल लाइंस स्थित) बंगले से बाहर चले गए थे.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में 'शीश महल' चुनावी मुद्दा बना था. बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सीएम रहते हुए करोड़ों रुपये खर्च करके अपना 'शीशमहल' बनवाया.

---- समाप्त ----