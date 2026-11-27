केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर कार्रवाई को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अधिकार दे दिए हैं. अब राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेसों के प्रशासन इस संगठन के फंड, बैंक खातों और संपत्तियों पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई कर सकेंगे.

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गुरुवार को गृह मंत्रालय ने इस संबंध मं गजट अधिसूचना जारी की. इसमें UAPA की धारा 42 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया गया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने 13 नवंबर को IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर लगा प्रतिबंध आगे बढ़ाया था.

क्या कार्रवाई कर सकेंगी राज्य सरकारें?

UAPA की धारा 7 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी गैरकानूनी संगठन के फंड, बैंक खातों और दूसरी वित्तीय संपत्तियों के इस्तेमाल या पैसे के लेन-देन पर रोक लगा सके. अगर शक हो कि संगठन इन पैसों का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों के लिए कर रहा है तो अधिकारी इसकी जांच भी कर सकते हैं.

वहीं, धारा 8 के तहत राज्य सरकारें उन घरों, इमारतों और या दूसरी जगहों पर रोक लगा सकती है जिनका इस्तेमाल गैरकानूनी संगठन की गतिविधियों के लिए होने का शक है. इस आदेश के बाद अधिकारी ऐसी जगहों पर लोगों के आने-जाने को नियंत्रित कर सकते हैं और वहां रखे सामान या संपत्तियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा सकते हैं.

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क्या है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संस्था है. इसकी स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में डॉ. जाकिर नाइक ने की थी. जाकिर नाइक इस संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. भारत सरकार ने UAPA के तहत इस संगठन पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकारने अब इसपर कार्रवाई को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अधिकार दे दिए हैं.

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