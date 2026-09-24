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पुतिन की तरह जिनपिंग भी लड़ाकू जहाजों की गरज देख चौंके, मुस्कुराने लगे ट्रंप

अमेरिका पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत समारोह के दौरान दो अमेरिकी B-1 बॉम्बर विमानों ने ऊपर से उड़ान भरी. तेज आवाज से जिनपिंग कुछ देर के लिए चौंकते नजर आए और पलटकर विमानों को देखते दिखाई दिए. इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप मुस्कुराते नजर आए.

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शी जिनपिंग को रिसीव करने खुद ट्रंप एयरपोर्ट आए थे. (Photo- X/Screengrab)
शी जिनपिंग को रिसीव करने खुद ट्रंप एयरपोर्ट आए थे. (Photo- X/Screengrab)

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका पहुंचने के दौरान बुधवार को एक ऐसा पल कैमरे में कैद हुआ, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर जिनपिंग के स्वागत समारोह के दौरान अमेरिकी वायुसेना के दो B-1 बॉम्बर विमान उनके और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर के ऊपर से गुजरे. उस वक्त दोनों नेता एक साथ खड़े थे और अमेरिकी राष्ट्रगान बज रहा था.

विमानों की तेज और गूंजती आवाज सुनकर ट्रंप कुछ पल के लिए चौंकते और आंखें सिकोड़ते नजर आए. वहीं, उनके बगल में खड़े जिनपिंग के चेहरे पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखी और वह काफी शांत नजर आए. इस पूरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यह ठीक वैसा ही है जैसे ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया था.

यह भी पढ़ें: जिनपिंग ने ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' को लेकर भी कह दी बड़ी बात, जारी किया बयान

ट्रंप ने किया जिनपिंग का खास स्वागत

जिनपिंग तीन दिन की राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं. यह एक दशक से ज्यादा समय बाद उनकी पहली वॉशिंगटन यात्रा है. ट्रंप खुद ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचकर जिनपिंग का स्वागत करने पहुंचे थे.

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स्वागत समारोह में लंबा लाल कालीन बिछाया गया था. अमेरिकी सेना के जवानों की ऑनर गार्ड मौजूद थी और दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए. जिनपिंग के विमान से उतरने के बाद ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया.

इसके बाद दोनों नेता और उनकी पत्नियां करीब 100 फीट लंबे लाल कालीन से आगे बढ़े. इस दौरान 21 सदस्यीय ऑनर कॉर्डन मौजूद रहा और अमेरिकी वायुसेना का बैंड बजता रहा. समारोह में तोपों की सलामी भी दी गई.

यह भी पढ़ें: जिनपिंग-ट्रंप की बैठक से पहले चीन की US को दो टूक, ताइवान समेत गिनाईं 4 रेड लाइन

1962 के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति ने किया स्वागत

जिनपिंग के स्वागत को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 1962 के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर किसी विदेशी नेता का खुद स्वागत किया है. 1962 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन का एयरपोर्ट पर स्वागत किया था.

अब ट्रंप और जिनपिंग के बीच होने वाली बातचीत में व्यापार टैरिफ, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैन्य संबंध, पश्चिम एशिया के संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ और ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री जैसे मुद्दे उठ सकते हैं.

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