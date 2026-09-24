जमुई के बाद समस्तीपुर में शर्मसार करने वाली वारदात... नाबालिग से मनचलों ने की बदसलूकी, 4 अरेस्ट

बिहार में जमुई की शर्मनाक घटना के कुछ ही दिनों बाद अब समस्तीपुर जिले से एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 23 सितंबर की बताई जा रही है और वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई है. सदर डीएसपी दुर्गेश दीपक ने बताया कि मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

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पूरा मामला समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव के बांध का है. जानकारी के अनुसार एक नाबालिग लड़का और लड़की बाइक से बांध पर पहुंचे थे और वहां बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान कुछ मनचले युवकों ने उन्हें घेर लिया. लड़के के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वह वहां से भाग गया.



लड़के के जाने के बाद मनचलों ने नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया. वायरल वीडियो में लड़की इस हरकत का लगातार विरोध करती हुई दिख रही है लेकिन इसके बावजूद युवक बाज नहीं आए. आरोप है कि युवकों ने लड़की से बार-बार उसका पता पूछा और जब उसने साथ आए युवक को अपना भाई बताया तो उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया.

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घटना के समय मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरा वाकया मोबाइल में कैद कर लिया और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही समस्तीपुर पुलिस सक्रिय हो गई. एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो सामने आते ही जांच शुरू कर दी गई है. थाने को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया गया है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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