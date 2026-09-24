scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जमुई के बाद समस्तीपुर में शर्मसार करने वाली वारदात... नाबालिग से मनचलों ने की बदसलूकी, 4 अरेस्ट

समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र में 23 सितंबर को एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है. जगतसिंहपुर बांध पर बाइक से पहुंची लड़की के साथी को मनचलों ने पीटकर भगाया, फिर लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया.

Advertisement
X
समस्तीपुर में नाबालिग से बदसलूकी का वीडियो वायरल (Photo: ITG)
समस्तीपुर में नाबालिग से बदसलूकी का वीडियो वायरल (Photo: ITG)

बिहार में जमुई की शर्मनाक घटना के कुछ ही दिनों बाद अब समस्तीपुर जिले से एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 23 सितंबर की बताई जा रही है और वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई है. सदर डीएसपी दुर्गेश दीपक ने बताया कि मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पूरा मामला समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव के बांध का है. जानकारी के अनुसार एक नाबालिग लड़का और लड़की बाइक से बांध पर पहुंचे थे और वहां बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान कुछ मनचले युवकों ने उन्हें घेर लिया. लड़के के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वह वहां से भाग गया.

लड़के के जाने के बाद मनचलों ने नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया. वायरल वीडियो में लड़की इस हरकत का लगातार विरोध करती हुई दिख रही है लेकिन इसके बावजूद युवक बाज नहीं आए. आरोप है कि युवकों ने लड़की से बार-बार उसका पता पूछा और जब उसने साथ आए युवक को अपना भाई बताया तो उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया.

यह भी पढ़ें: जमुई छेड़छाड़ मामले में बड़ा खुलासा: आरोपी का पिता निकला 23 साल पुराना वांछित, दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

अब 24 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.(Photo: ITG)
मॉडल जैसी 'किलर' लुक वाली नेहा झा को कब मिलेगी बेल? आया ये अपडेट
vaibhav suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी के दरवाजे पर महंगी गाड़ियों की कतार, बड़े भाई ने की पूजा
Samastipur son kills father
बिहार में नशेड़ी बेटे ने कुल्हाड़ी से की पिता की हत्या
सूखा नशा करने आदी था आरोपी बेटा. (Photo: Screengrab)
नशे के लिए पिता ने पैसे नहीं दिए तो बेटे ने कुल्हाड़ी से कर दी हत्या
बाढ़ के बीच सियासी बयानबाजी तेज.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
'सेल्फी बॉय बन गए तेजस्वी यादव', मंत्री लखेन्द्र पासवान का हमला
Advertisement

घटना के समय मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरा वाकया मोबाइल में कैद कर लिया और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही समस्तीपुर पुलिस सक्रिय हो गई. एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो सामने आते ही जांच शुरू कर दी गई है. थाने को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया गया है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    M450 ग्रेड कंक्रीट क्या? मजबूती लोहे से भी ज्यादा होती है |
    संगम पर अमेरिका से पितरों के लिए ऑनलाइन होगा पिंडदान,पुरोहित ने बताया पितृ पक्ष में पीले कपड़ों का महत्व  |
    जब महात्मा गांधी और आंबेडकर के बीच हुआ समझौता, जानिए पूना पैक्ट की कहानी |
    EC विवाद पर चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, देखें पंजाब आजतक |
    रेप केस में फंसा ये क्रिकेटर, 2 मामलों में नाम आया सामने, बांग्लादेश और इंग्लैंड से है कनेक्शन |
    Mooli Bhaji Dal Recipe: लंच में बनाएं छत्तीसगढ़ की ये देसी सब्जी, लहसुन-मिर्च का तड़का लगाएगा स्वाद में चार चांद |
    'गोंधल' की ऑस्कर एंट्री पर अनुराग कश्यप ने उठाए सवाल, डायरेक्टर की दो टूक, लिखा- देश को निराश... |
    यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 9 लोगों की तड़पकर हुई मौत |
    Suzuki Burgman Street Review: कम्फर्ट चाहने वालों के लिए बेस्ट स्कूटर, माइलेज भी मिलेगा जबरदस्त |
    गढ़ किसी का, दबदबा हमारा! रायबरेली में अखिलेश यादव की 'रथ यात्रा' के छिपे हुए राजनीतिक समीकरण
    Advertisement