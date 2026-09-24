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Navpancham Rajyog 2026: एक्टिव हो चुका है नवपंचम राजयोग! 4 राशियां होंगी मालामाल

Navpancham Rajyog 2026: वैभव के कारक शुक्र और मन के कारक चंद्रमा का नवपंचम युति जातकों के जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ाएगा. जो लोग लव लाइफ, एजुकेशन या व्यापार में रुकावट झेल रहे थे, उन्हें इस गोचर से बड़ी राहत मिलने वाली है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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नवपंचम राजयोग 2026 (Photo: ITG)
नवपंचम राजयोग 2026 (Photo: ITG)

Navpancham Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनके बीच बनने वाले योगों का विशेष महत्व होता है. 23 सितंबर 2026 की रात 9 बजकर 57 मिनट पर जैसे ही चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए, वैसे ही तुला राशि में विराजमान शुक्र देव के साथ उनका एक अत्यंत शुभ 'नवपंचम योग' बन गया.

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख, वैभव, सौंदर्य और धन का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, माता और प्रसन्नता के प्रतीक हैं. जब ये दोनों शुभ ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव के कोण में होते हैं, तो नवपंचम योग का निर्माण होता है. यह योग जातकों के जीवन में मानसिक शांति, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख-समृद्धि लाता है. आइए जानते हैं कि 23 सितंबर की रात बने इस नवपंचम योग से किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है.

मेष राशि (Aries)- आमदनी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी और इच्छाओं की पूर्ति
कैसा रहेगा असर: चंद्रमा आपकी राशि से एकादश (आय) भाव में हैं और शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं.

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मिलेंगे ये फायदे: यह शुभ योग आपकी दैनिक आय में जबरदस्त उछाल लाएगा. व्यापार में नए पार्टनर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

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मिथुन राशि (Gemini)- भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, अटके काम होंगे पूरे
कैसा रहेगा असर: आपकी राशि से चंद्रमा नवम (भाग्य) भाव में और शुक्र पंचम (बुद्धि व संतान) भाव में गोचररत हैं.

मिलेंगे ये फायदे: त्रिकोण भावों का यह नवपंचम संबंध आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य तेजी से बनने लगेंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में बड़ी सफलता मिल सकती है. आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

तुला राशि (Libra)- समाज में मान-सम्मान और आकर्षण में वृद्धि
कैसा रहेगा असर: शुक्र आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में हैं और चंद्रमा आपके पंचम भाव से नवपंचम योग बना रहे हैं.

मिलेंगे ये फायदे: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और मानसिक तनाव दूर होगा. जो लोग कला, संगीत, फैशन, मीडिया या राइटिंग से जुड़े हैं, उन्हें नए और बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. अचानक धन लाभ के योग हैं और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

कुंभ राशि (Aquarius)- करियर में सफलता और आर्थिक मजबूती
कैसा रहेगा असर: चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में आए हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर शुक्र के साथ नवपंचम संबंध बना रहे हैं.

मिलेंगे ये फायदे: कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और निर्णयों की तारीफ होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का अवसर मिल सकता है. बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा और किसी पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न मिल सकता है.

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शुभ प्रभाव बढ़ाने के आसान उपाय

- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान (मिश्री या मखाने की खीर) का भोग लगाएं.

- ऊं शुं शुक्राय नमः और ऊं सोमाय नमः मंत्रों का जाप करें.

- किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें.

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