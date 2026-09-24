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निशात फातिमा का लाल साड़ी पहने डांस का VIDEO वायरल, हाथ पकड़कर पुरुष सहकर्मी के साथ नाचीं, फिर सऊद से हुआ विवाद

लखीमपुर खीरी के चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल शूटआउट में मारी गई टीचर निशात फातिमा का शिक्षक दिवस का डांस VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में वह पुरुष और महिला सहकर्मियों के साथ डांस करती दिख रही हैं. बताया जा रहा है कि VIDEO को लेकर निशात और सऊद अंसारी के बीच विवाद होता था. 22 सितंबर को सऊद स्कूल पहुंचा और निशात की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली.

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पुरुष सहकर्मी के साथ डांस करती दिखीं निशात. (Photo: Screengrab)
पुरुष सहकर्मी के साथ डांस करती दिखीं निशात. (Photo: Screengrab)

लखीमपुर खीरी के चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में 21 सितंबर को हुई टीचर निशात फातिमा की हत्या के बाद अब शिक्षक दिवस के कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में निशात फातिमा स्कूल के अपने सहकर्मियों के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद इस घटना से जुड़े पुराने विवाद को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. वायरल वीडियो में शिक्षक दिवस के अवसर पर स्कूल में कार्यक्रम होता दिखाई दे रहा है. स्टेज पर निशात फातिमा के साथ दो अन्य महिला शिक्षिकाएं और तीन पुरुष शिक्षक नजर आ रहे हैं. वीडियो में सभी डांस परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे हैं. निशात भी एक पुरुष सहकर्मी के साथ कपल डांस करती नजर आती हैं.

वीडियो में निशात फातिमा काफी खुश दिखाई दे रही हैं. वह अपने पुरुष सहकर्मी का हाथ पकड़कर डांस करती नजर आती हैं. इसी वीडियो को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि इसे देखने के बाद निशात और सऊद के बीच अनबन हुई थी. निशात फातिमा की एक करीबी रिश्तेदार, जो कक्षा 7 में पढ़ती है, उन्होंने हिडेन कैमरे पर कथित तौर पर बताया कि इसी वीडियो को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. कुछ स्थानीय लोग भी कैमरे के सामने बात करने से बचते हुए दबी जुबान में इसी वीडियो को विवाद से जोड़कर देख रहे हैं.

निशात फातिमा का पुरुष सहकर्मियों संग डांस

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हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वायरल वीडियो ही हत्या की वजह थी. उपलब्ध जानकारी में इसे लेकर केवल रिश्तेदार और स्थानीय लोगों के दावे सामने आए हैं. इसलिए वीडियो और हत्या के बीच संबंध को जांच से पुष्ट तथ्य के तौर पर नहीं कहा जा सकता. दरअसल, 21 सितंबर को लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में कलेक्ट्रेट के ठीक सामने स्थित चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई थी. आरोप है कि सऊद ने निशात फातिमा की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली थी.

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घटना के दिन स्कूल में बच्चों का पेपर था. इसी वजह से स्कूल में बच्चे और शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद थे. गोली चलने के बाद स्कूल में दहशत फैल गई. घटना पेपर खत्म होने के समय हुई थी. इस वजह से बड़ी संख्या में बच्चों के माता-पिता स्कूल के गेट के बाहर मौजूद थे. गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल की बिल्डिंग खाली कराई. घटना से बच्चे बुरी तरह डर गए थे. बताया गया कि कई बच्चे अपने परिजनों को देखते ही रोने लगे. डर की वजह से कुछ बच्चे स्कूल में अपना टिफिन और पानी की बोतल तक छोड़कर चले गए.

अब घटना के बाद सामने आए शिक्षक दिवस के इस वीडियो ने मामले में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है. वीडियो में निशात फातिमा अपने सहकर्मियों के साथ सामान्य माहौल में कार्यक्रम में हिस्सा लेती दिखाई दे रही हैं. इसी वीडियो को लेकर उनके और सऊद के बीच कथित विवाद की बात कही जा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे घटना से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं. वहीं, निशात की करीबी रिश्तेदार के कथित बयान में भी वीडियो को लेकर दोनों के बीच अनबन की बात सामने आई है.

विवाद की असली वजह जांच के बाद ही होगी साफ

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फिलहाल इस वीडियो को हत्या की वजह मानना जल्दबाजी होगी. घटना की वास्तविक वजह और वीडियो की भूमिका को लेकर उपलब्ध दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. 21 सितंबर की स्कूल की घटना में निशात फातिमा की हत्या और सऊद की मौत के बाद सामने आया यह वीडियो अब मामले की चर्चा का एक अहम हिस्सा बन गया है.

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