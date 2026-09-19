गणपति विसर्जन डांस पर ट्रोल हुईं 'संध्या बींदणी', हेटर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब- 'जिन्हें कला की समझ नहीं...'

टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह को 'दीया और बाती हम' शो से घर-घर में खास पहचान मिली. शो में उन्होंने संध्या राठी का किरदार निभाया था. आईपीएस ऑफिसर के दमदार अंदाज और ससुराल में संध्या बींदणी की सादगी के रोल में उन्हें दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला.

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शो भले ही खत्म हुए सालों बीत गए, लेकिन दीपिका सिंह फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं. उनके डांस वीडियों और फोटोज सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं.

ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी

हाल ही में दीपिका सिंह के गणपति विसर्जन से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए. दीपिका गणपति विसर्जन के दौरान फुल एनर्जी के साथ जोश में डांस करती हुई दिखाई दीं.

गणपति विसर्जन में डांस करते हुए दीपिका के वीडियो ने इंटरनेट पर गर्दा उड़ा दिया. फैंस को उनका डांस काफी पसंद आया, लेकिन कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को उनके डांस पर जमकर ट्रोल किया. ट्रोलिंग पर अब दीपिका ने रिएक्ट किया है और हेटर्स को जवाब दिया है.

हेटर्स को एक्ट्रेस ने दिया जवाब

दीपिका ने अपना वायरल डांसिंग वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में हेटर्स को जवाब देने के साथ अपने डांस स्टेप्स के बारे में जानकारी भी दी.

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दीपिका ने लिखा- इसे कहते हैं ताल के साथ एक्सपेरिमेंट करना. लेकिन हां, इसके लिए आपको आर्ट और डांस की समझ होनी चाहिए. आपको खुले दिमाग का होना पड़ेगा, जिद्दी नहीं. हर किसी को कला की समझ नहीं होती.

दीपिका सिंह की बात करें तो उन्हें ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता. वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हैं. वर्कफ्रंट पर दीपिका को आखिरी बार टीवी शो 'मंगल लक्ष्मी' में देखा गया था. वो फैंस के दिलों पर राज करती हैं. वैसे दीपिका के जवाब के बारे में आपकी क्या राय है?

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