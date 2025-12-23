रूस के Su-57 फाइटर जेट ने नए इंजन के साथ भरी उड़ान... जानिए कितनी ताकत बढ़ी

रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) ने 22 दिसंबर 2025 को बड़ा ऐलान किया कि पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 ने नए एडवांस इंजन 'इज्देलिये 177' (प्रोडक्ट 177) के साथ अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है. इंजन को जेट के बाएं हिस्से में लगाया गया था, जबकि दाहिने हिस्से में पुराना इंजन था. परीक्षण पायलट रोमन कोंद्रात्येव ने यह उड़ान भरी.
इज्देलिये 177 रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन (UEC) द्वारा बनाया गया पांचवीं पीढ़ी का इंजन है. यह विशेष रूप से Su-57 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया है. इसके मुख्य फायदे...
Su-57 रूस का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर है, जो हवा, जमीन और समुद्र के टारगेट्स को मार सकता है. अभी तक कई Su-57 पुराने इंजन (इज्देलिये 117 या AL-41F1) से उड़ रहे थे. नया इंजन लगने से जेट पूरी तरह पांचवीं पीढ़ी की क्षमताओं को हासिल कर सकेगा.
इससे रूसी सेना को ज्यादा जेट सप्लाई करना आसान होगा. एक्सपोर्ट के लिए भी आकर्षक बनेगा. कुछ देशों में Su-57 की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है. Su-57 यूक्रेन में चल रहे ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल हो रहा है और लगातार अपग्रेड हो रहा है – नए हथियार, सेंसर और सिस्टम जोड़े जा रहे हैं.
अब इस इंजन के साथ और ज्यादा टेस्ट करेंगे. रोस्टेक उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है, ताकि रूसी वायुसेना को ज्यादा Su-57 मिल सकें. निर्यात मॉडल में भी यह इंजन बड़ा फायदा देगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह इंजन रूस की एयर पावर को नई ताकत देगा.