aaj tak epaper in hindi

रूस के Su-57 फाइटर जेट ने नए इंजन के साथ भरी उड़ान... जानिए कितनी ताकत बढ़ी

रूस के पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर Su-57 ने नए 'इज्देलिये 177' इंजन के साथ 22 दिसंबर 2025 को पहली सफल उड़ान भरी. यह इंजन ज्यादा थ्रस्ट (16,500 kgf), कम ईंधन खपत, बेहतर स्टील्थ और लंबी उम्र देता है. इससे जेट की स्पीड, रेंज और लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी. रोस्टेक ने इसे निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा कदम बताया.

रूस का Su-57 फाइटर जेट. (File Photo: Russian MOD)
रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) ने 22 दिसंबर 2025 को बड़ा ऐलान किया कि पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 ने नए एडवांस इंजन 'इज्देलिये 177' (प्रोडक्ट 177) के साथ अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है. इंजन को जेट के बाएं हिस्से में लगाया गया था, जबकि दाहिने हिस्से में पुराना इंजन था. परीक्षण पायलट रोमन कोंद्रात्येव ने यह उड़ान भरी. 

नया इंजन क्या है... इसके फायदे क्या हैं?

इज्देलिये 177 रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन (UEC) द्वारा बनाया गया पांचवीं पीढ़ी का इंजन है. यह विशेष रूप से Su-57 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया है. इसके मुख्य फायदे...

  • ज्यादा थ्रस्ट (पुश): आफ्टरबर्नर मोड में 16,000 किलोग्राम-फोर्स (लगभग 157 kN) तक थ्रस्ट, जो पुराने इंजनों से ज्यादा है. इससे जेट की स्पीड, चढ़ाई और मैन्यूवर करने की क्षमता बढ़ेगी.
  • कम ईंधन खपत: सभी मोड्स में ईंधन की बचत होती है, जिससे जेट की रेंज (दूरी) बढ़ जाती है. लंबे मिशनों में फायदा मिलता है.
  • ज्यादा टिकाऊपन: इंजन की लाइफ लंबी है  6,000 घंटे तक). रखरखाव कम लगता है. यह ज्यादा विश्वसनीय है.
  • स्टेल्थ फीचर्स: नोजल पर दांतेदार (सैरेटेड) डिजाइन से रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होता है, यानी दुश्मन के रडार से छिपने में मदद मिलती है.
  • बेहतर परफॉर्मेंस: पुरानी पीढ़ी के इंजनों से काफी बेहतर, जिससे Su-57 की उड़ान क्षमताएं और मजबूत होंगी. यह सुपरक्रूज (बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड) में भी मदद कर सकता है.
Su-57 Fighter Jet New Engine
पहले इसमें चौकोर नॉजल वाला इंजन था. (Photo: Russian MOD)

यह उड़ान क्यों महत्वपूर्ण है?

Su-57 रूस का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर है, जो हवा, जमीन और समुद्र के टारगेट्स को मार सकता है. अभी तक कई Su-57 पुराने इंजन (इज्देलिये 117 या AL-41F1) से उड़ रहे थे. नया इंजन लगने से जेट पूरी तरह पांचवीं पीढ़ी की क्षमताओं को हासिल कर सकेगा.

इससे रूसी सेना को ज्यादा जेट सप्लाई करना आसान होगा. एक्सपोर्ट के लिए भी आकर्षक बनेगा. कुछ देशों में Su-57 की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है. Su-57 यूक्रेन में चल रहे ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल हो रहा है और लगातार अपग्रेड हो रहा है – नए हथियार, सेंसर और सिस्टम जोड़े जा रहे हैं.

Su-57 Fighter Jet New Engine
ये है नया वाला इंजन. (Photo: Russian MOD)

आगे क्या?

अब इस इंजन के साथ और ज्यादा टेस्ट करेंगे. रोस्टेक उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है, ताकि रूसी वायुसेना को ज्यादा Su-57 मिल सकें. निर्यात मॉडल में भी यह इंजन बड़ा फायदा देगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह इंजन रूस की एयर पावर को नई ताकत देगा.

---- समाप्त ----
