Aaj ka Rashifal 4 फ़रवरी 2026: कर्क राशि वालों की सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 4 फ़रवरी 2026, Horoscope Today: धैर्य से काम लें और अपनों की अनदेखी न करें. लंबित कार्यों को गति देने का सही समय है. अनुभवियों की सलाह आपके काम आएगी.

मेष राशि (Aries): आज आप विविध उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रबंधन की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. मित्रता मजबूत होगी और करीबियों संग घूमने के मौके बनेंगे. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता मिलेगी और करियर में नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं.

शुभ अंक: 5, 7, 9

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा करें, मोदक का भोग लगाएं और 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें.

वृष राशि (Taurus): प्रबंधन में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ होगा. घर-परिवार में समय बिताएंगे. बड़ों का आशीर्वाद साथ रहेगा. धैर्य से काम लें और अपनों की अनदेखी न करें. लंबित कार्यों को गति देने का सही समय है. अनुभवियों की सलाह आपके काम आएगी.

शुभ अंक: 4, 5, 6, 7

शुभ रंग: चांदी के समान

आज का उपाय: श्रीगणेशजी की वंदना करें. मोदक चढ़ाएं और अहंकार से बचें.

मिथुन राशि (Gemini): सामाजिक कार्यों में आपका प्रभाव बढ़ेगा. संवाद कौशल से आप लोगों का दिल जीत लेंगे. साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. भाई-बंधुओं से प्रेम बढ़ेगा और सरकारी काम पूरे होंगे.

शुभ अंक: 4, 5, 7

शुभ रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: गणेशजी को मोदक अर्पित करें और पराक्रम दिखाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें.

कर्क राशि (Cancer): परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. किसी भव्य आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं. धन-संपत्ति के मामलों में तेजी आएगी और बचत पर जोर रहेगा. आपकी वाणी मधुर रहेगी, जिससे संबंध सुधरेंगे. आर्थिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5, 7

शुभ रंग: मून स्टोन

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा करें और मधुर वाणी बनाए रखें.


सिंह राशि (Leo): करियर में नए और आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे. रचनात्मकता बढ़ेगी और महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे. प्रियजनों से मुलाकात संभव है. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, सफलता निश्चित है.

शुभ अंक: 1, 4, 5, 7

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: गणेशजी की आराधना करें और सक्रियता बढ़ाएं.

कन्या राशि (Virgo): आज आपको विनम्रता और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है. निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें और बजट का ध्यान रखें. न्यायिक मामलों में सतर्क रहें. बड़ों का सहयोग मिलेगा, लेकिन विपक्षियों से सावधान रहना जरूरी है.

शुभ अंक: 4, 5, 7

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: श्रीगणेशजी को मोदक का भोग लगाएं. बड़े बोल न बोलें.

तुला राशि (Libra): व्यापार में उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलेंगे. शासन-प्रशासन से जुड़े कार्य पूरे होंगे. आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. साख और सम्मान बढ़ेगा. अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

शुभ अंक: 4, 5, 6, 7

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा करें और 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio): प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपकी प्रतिभा निखरेगी और प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे. सुख-संसाधनों में बढ़ोतरी होगी.

शुभ अंक: 4, 5, 7, 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: ध्यान-साधना करें और गणेशजी को मोदक अर्पित करें.


धनु राशि (Sagittarius): भाग्य का साथ मिलेगा और धर्म-अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी. उच्च शिक्षा की दिशा में प्रयास सफल होंगे. अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और आप सबको साथ लेकर चलेंगे. लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं जो सुखद रहेगी.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: किसी धर्मस्थल पर जाएं और गणेशजी की पूजा करें.

मकर राशि (Capricorn): आज कार्यों में सजगता बरतें. लेनदेन के मामलों में सावधानी रखें. परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर लापरवाह न हों. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में बड़ों की सलाह जरूर लें. व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दें.

शुभ अंक: 4, 5, 7, 8

शुभ रंग: लहसुनिया

आज का उपाय: गणेशजी को मोदक का भोग लगाएं और अनुशासन का पालन करें.

कुंभ राशि (Aquarius): व्यापार और उद्योग में स्थिरता आएगी. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. टीम वर्क से बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे. नए अनुबंध होने की संभावना है. रिश्तों में मजबूती आएगी और आपका नेतृत्व कौशल निखरेगा.

शुभ अंक: 4, 5, 7, 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: गणेशजी की वंदना करें और व्यवहार में ठहराव लाएं.

मीन राशि (Pisces): कामकाज में स्मार्ट वर्किंग पर ध्यान दें. विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें और अफवाहों से दूर रहें.

---- समाप्त ----
