scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तीन नए साइलो में सौ से ज्यादा परमाणु मिसाइलें लोड... पेंटागन रिपोर्ट ने खोली चीन की पोल

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा को गंभीर बताते हुए दावा किया है कि उसने तीन नए साइलो क्षेत्र में सौ से ज्यादा परमाणु मिसाइलें तैनात की हैं.

Advertisement
X
चीन ने मंगोलिया सीमा पर तैनात किए आईसीबीएम (File Photo)
चीन ने मंगोलिया सीमा पर तैनात किए आईसीबीएम (File Photo)

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा को उजागर किया है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा को गंभीर बताते हुए दावा किया गया है कि हथियार नियंत्रण की बातचीत में बीजिंग की कोई रुचि नहीं है. इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने साइलो क्षेत्र में सौ से ज्यादा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (आईसीबीएम) तैनात किए हैं.

पेंटागन ने पहले भी चीन में नए साइलो क्षेत्रों का खुलासा किया था. हालांकि, तब मिसाइलों की तैनाती को लेकर कोई आंकड़ा नहीं दिया था. पेंटागन ने अपनी मसौदा रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें मंगोलिया की सीमा के समीप तीन नए साइलो क्षेत्रों में तैनात की गई हैं. ये मिसाइलें ठोस ईंधन वाली डीएफ-31 श्रेणी की बताई जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: भारत से रिश्ते सुधारने में जुटा चीन, भारतीयों के लिए शुरू किया ऑनलाइन वीजा सिस्टम

सम्बंधित ख़बरें

China Starts an Online Visa Application System for Indians
भारत से रिश्ते सुधारने में जुटा चीन, भारतीयों के लिए शुरू किया ऑनलाइन वीजा सिस्टम
Donald Trump, Xi Jinping
वेनेजुएला के सपोर्ट में उतरा चीन, ट्रंप प्रशासन को सुना दी खरी-खरी!
Z-10ME helicopter China
चीन का Z-10 अटैक हेलिकॉप्टर... अमेरिकी अपाचे से बेहतर होने का दावा, लेकिन क्या है हकीकत?
वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर क्या बोले जयशंकर? (Photo: PTI)
'पावर के मायने अब बदल गए हैं...', जयशंकर ने वैश्विक उथल-पुथल पर दिया बड़ा बयान
भारत और चीन के बीच नए दौर की बातचीत (Photo: PTI)
चीन ने WTO से फिर की शिकायत... बोला- भारत कर रहा ये काम, जानिए पूरा मामला

बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स, शिकागो स्थित एक एनजीओ के मुताबिक परमाणु हथियार संपन्न अन्य देशों के मुकाबले चीन अपने हथियार भंडार का विस्तार और आधुनिकीकरण सबसे तेजी से कर रहा है. वहीं, अब पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग की ओर से परमाणु निरस्त्रीकरण या हथियार नियंत्रण के लिए बातचीत में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला के सपोर्ट में उतरा चीन, ट्रंप प्रशासन को सुना दी खरी-खरी!

पेंटागन की रिपोर्ट में चीन की ओर से तैनात मिसाइलों का जिक्र किया गया है. लोकेशन भी बताया गया है. लेकिन इसमें टार्गेट का कहीं कोई जिक्र नहीं है. यह रिपोर्ट अमेरिकी संसद में पेश होनी है. हालांकि, यह मसौदा रिपोर्ट है और संसद में पेश होने तक इसमें बदलाव भी संभव है. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार यह कहते आए हैं कि चीन और रूस के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण उनका लक्ष्य है.

चीन ने खारिज की रिपोर्ट

पेंटागन की इस मसौदा रिपोर्ट को चीन ने खारिज कर दिया है. चीन ने इसे बदनाम करने की कोशिश बताया है और कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश में ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट का मसौदा ऐसे समय पर आया है, जब चीन ने वेनेजुएला के समर्थन में बयान दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement