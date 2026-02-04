Bengal SIR Supreme Court Hearing Live: अब से कुछ देर बार SIR पर अहम सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

SIR पर सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद अहम सुनवाई होनी है. इस दौरान कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता खुद मौजूद रहेंगी जिसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं.. सुनवाई से पहले टीएमसी ने सीएम ममता का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीजेआई से दलीलें पेश करने की अनुमति मांगी है. ममता बनर्जी ने EC के खिलाफ खोला मोर्चा खोलते हुए कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया तो मैं समर्थन करूंगी.
दरअसल, पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ TMC ने लगातार मोर्चा खोल रखा है. दो टीएमसी सांसदों के साथ-साथ खुद सीएम ममता बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है. जिसमें SIR को मनमाना और खामियों से भरा बताते हुए इसे रोकने की मांग की गई है. उधर, TMC के इस आक्रामक रुख के बीच बीजेपी भी हमलावर है. बीजेपी आरोप लगा रही है कि TMC बंगाल में घुसपैठियों के वोट कटने से डरी हुई है...और इसी वजह से SIR प्रक्रिया का विरोध कर रही है.
ममता बनर्जी अपने आवास से सुप्रीम कोर्ट लिए रवाना हो गई हैं. ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी भी मौजूद हैं. CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी. (इनपुट- श्रेया)
आज होने वाली 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) मामले की अहम सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क, भगवान दास रोड पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. पुलिस ने बैरिकेडिंग और सघन चेकिंग के जरिए घेराबंदी की है. (इनपुट- नलिनी)
ममता बनर्जी कानून स्नातक यानी LLB डिग्री होल्डर हैं. लेकिन उन्होंने किसी State Bar Council में Enrollment नहीं कराया. All India Bar Examination (AIBE) पास नहीं किया. Bar Council of India से Certificate of Practice (CoP) नहीं लिया. इसीलिए वे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं मानी जातीं.कानूनी भाषा में कहें तो ममता बनर्जी Law Graduate हैं. लेकिन एडवोकेट नहीं हैं.
सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में मामले में बहस करने के लिए CJI से इजाज़त मांग सकती हैं. ममता ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के तौर-तरीकों और प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ हैं और तय नियमों और चलन के मुताबिक व्यवहार करने का वादा करती हैं. इतना ही नहीं ममता ने कहा कि कि वह राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया के कारण पश्चिम बंगाल के निवासियों को होने वाली ज़मीनी हकीकत से वाकिफ हैं.