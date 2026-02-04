Delhi NCR Weather Live: दिल्ली-मुंबई में घना कोहरा! पहाड़ों में बर्फबारी... जानें मौसम का हाल

दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में घना कोहरे का असर देखने को मिला है. कर्तव्य पथ और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कोहरा छाया रहा. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, हरियाणा के अंबाला और महाराष्ट्र के मुंबई में भी सुबह के समय कोहरे की परत छाई रही. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. राजधानी में अधिकतम तापमान 21°C से 23°C और न्यूनतम तापमान 08°C से 10°C के बीच रहने का अनुमान है.

पहाड़ी राज्यों में फिर से बर्फबारी हुई है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के बाद ठंड का असर जारी है.