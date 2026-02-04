scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Delhi NCR Weather Live: दिल्ली-मुंबई में घना कोहरा! पहाड़ों में बर्फबारी... जानें मौसम का हाल

aajtak.in | नई दिल्ली | 04 फरवरी 2026, 11:13 AM IST

Weather News Live Updates: दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरे का असर रहा है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हुई है. दिल्ली-एनसीआर में लगातार दो दिनों से कोहरे की चादर देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों तक सुबह के वक्त इसी तरह का कोहरा बना रहेगा. वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली है.

Fog In Delhi Fog In Delhi

दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में घना कोहरे का असर देखने को मिला है. कर्तव्य पथ और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कोहरा छाया रहा. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, हरियाणा के अंबाला और महाराष्ट्र के मुंबई में भी सुबह के समय कोहरे की परत छाई रही. भारत मौसम  विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. राजधानी में अधिकतम तापमान 21°C से 23°C और न्यूनतम तापमान 08°C से 10°C के बीच रहने का अनुमान है.

पहाड़ी राज्यों में फिर से बर्फबारी हुई है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के बाद ठंड का असर जारी है.

 

11:13 AM (36 मिनट पहले)

Minimum Temperature: पहाड़ों पर माइनस में पारा

Posted by :- Aman

पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है. कई जगहों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है, लेह में -10.6°C, गुलमर्ग में -8.0°C और पहलगाम में -5.6°C तापमान दर्ज किया गया.

 

11:04 AM (44 मिनट पहले)

Temperature: हरियाणा में सबसे कम पारा

Posted by :- Aman

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया.

  • हिसार (हरियाणा): 4.3°C
  • अमृतसर (पंजाब): 4.6°C
  • पटियाला (पंजाब):  7.0°C
  • चंडीगढ़: 7.4°C
  • करनाल (हरियाणा): 7.5°C
10:41 AM (एक घंटा पहले)

Snowfall: पहाड़ों पर बर्फबारी

Posted by :- Aman

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 5 और 6 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

10:35 AM (एक घंटा पहले)

Mumbai Weather: मुंबई शहर में कोहरा

Posted by :- Aman

मुंबई शहर में कोहरा छाया रहा.

 

Advertisement
10:29 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Fog: कई इलाकों में घना कोहरा

Posted by :- Aman

दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे का असर रहा है.

 

10:27 AM (एक घंटा पहले)

Jammu Kashmir Weather: श्रीनगर में शीतलहर का असर जारी

Posted by :- Aman

श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में शीतलहर का असर जारी है.

 

Advertisement
Advertisement