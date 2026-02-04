Aaj ka Love Rashifal 4 February 2026: सिंह राशि वाले आकर्षण और स्नेह का संगम बनाएं रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि (Aries): आज आप प्रियजनों के साथ सुखद संवाद बढ़ाएंगे और मित्रों से संपर्क बेहतर होगा. संबंधियों से मेलजोल बढ़ेगा जिससे आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. मन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी और प्रेम में इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. नए लोगों से करीबी बढ़ाने और अपनों का ख्याल रखने का यह बेहतरीन समय है.

और पढ़ें

वृष राशि (Taurus): आज घर और परिवार के प्रति आपकी निकटता बढ़ेगी. आपको सलाह दी जाती है कि परिवार में परस्पर आदर और सम्मान बनाए रखें. किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से बचें और प्रियजनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. स्वार्थ का त्याग कर परिजनों की सीख पर ध्यान देना आपके निजी जीवन में शांति और सहनशीलता लेकर आएगा.

मिथुन राशि (Gemini): आप आज सबसे बेहतर रिश्ते बनाए रखने में कामयाब रहेंगे. घर का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. अपनों पर विशेष ध्यान देंगे और मित्रों के साथ यादगार समय बिताएंगे. भेंटवार्ता के दौरान आपका प्रभाव बना रहेगा और पार्टनर के साथ तालमेल बहुत बेहतर रहेगा.

कर्क राशि (Cancer): आज आप सबका यथोचित मान-सम्मान बनाए रखेंगे और करीबी लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम संबंध काफी मजबूत होंगे और संवेदनशीलता में वृद्धि होगी. आप वचन पालन के प्रति गंभीर रहेंगे और स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. रक्त संबंधों में मधुरता आएगी और जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा.

Advertisement



सिंह राशि (Leo): प्रियजनों से भेंट के कई अवसर मिलेंगे और आप उन्हें सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और मित्रता पहले से अधिक प्रगाढ़ होगी. आप सबका ख्याल रखेंगे जिससे अपनों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. मित्रगण आज आपको पूरा समय और सहयोग देंगे.

कन्या राशि (Virgo): प्रेम प्रदर्शन के मामले में आज जिद और दिखावे से दूर रहें. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखना ही आपके लिए हितकारी होगा. रिश्तेदारों से भेंट होने की संभावना है और आप उनके साथ मनोरंजन या भ्रमण पर जा सकते हैं. किसी भी प्रकार के बहस और विवाद से बचें.

तुला राशि (Libra): आज आप अपनों की खुशियों को दोगुना करने में सफल रहेंगे. पार्टनर के साथ बिताए गए पल यादगार साबित होंगे. रिश्तों में आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप अपने प्रिय की बातों पर विशेष ध्यान देंगे. आवश्यक सूचनाएं साझा करने और पारिवारिक मामलों में तेजी लाने के लिए दिन शुभ है.

वृश्चिक राशि (Scorpio): जिम्मेदार लोगों और अपनों से भेंट होगी. प्रेम और स्नेह से आपके संबंध अटूट बनेंगे. भावनात्मक पक्ष को मजबूती मिलेगी और मैत्री की भावना बढ़ेगी. संपर्क और संवाद बेहतर होंगे, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आप अपने मन की बात प्रखरता से कह पाएंगे और कोई शुभ सूचना मिल सकती है.

Advertisement



धनु राशि (Sagittarius): प्रेम के मामले आज बेहद सुखद रहने वाले हैं. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी और आप अपने प्रिय से मन की बात कहने में सफल होंगे. घनिष्ठता बढ़ेगी और पारिवारिक स्थिति भी संवरेगी. आप सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे, जिससे पार्टनर और प्रियजन आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे.

मकर राशि (Capricorn): आज दिल के मामलों में थोड़े सतर्क रहें, धोखा मिलने की आशंका बनी हुई है. अतिउत्साह और दिखावे में आने से बचें. रिश्तों में सहजता और धीरज बनाए रखना जरूरी है. भेंट के अवसर बनेंगे, लेकिन एक अच्छे श्रोता की तरह व्यवहार करें. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें.

कुंभ राशि (Aquarius): प्रेम और स्नेह के मामलों में आज पूरी स्पष्टता बनी रहेगी. आप अपने मन की बात मजबूती से कहेंगे और भावनात्मक प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी. वाणी और व्यवहार में मधुरता रहेगी जिससे व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा .

मीन राशि (Pisces): रिश्तों में विश्वास तो बना रहेगा, लेकिन आपको चर्चा के दौरान उतावलापन दिखाने से बचना चाहिए. समन्वय बनाए रखें और वाणी में स्पष्टता रखें. सहयोगियों और प्रियजनों की सलाह पर गौर करें. तार्किकता पर जोर दें और प्रियजनों की अनदेखी बिल्कुल न करें, अन्यथा रिश्तों में खिंचाव आ सकता है.



---- समाप्त ----