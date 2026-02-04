scorecardresearch
 
Arthik Rashifal 4 फ़रवरी 2026: वृश्चिक राशि वाले टीम के साथ आगे बढ़ें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Arthik Rashifal 4 February 2026 (आर्थिक राशिफल): ठगी के शिकार होने से बचें . किसी भी प्रकार के प्रलोभन या अफवाह में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखना आपके लिए हितकारी होगा.

मेष राशि (Aries): आज आप आर्थिक अवसरों को भुनाने में सफल रहेंगे. कारोबारी लेनदेन में आपका प्रभाव बना रहेगा और वित्तीय मामलों पर आपका पूरा फोकस होगा. आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय आपको धन लाभ कराएंगे. आप एक बेहतर व्यवस्था के साथ अपनी आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

वृष राशि (Taurus): आज आपके लिए घर या वाहन खरीदने की योजनाएं बल पकड़ सकती हैं. सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च संभव है. सौदेबाजी आपके पक्ष में रहेगी और अनुबंधों में आप अपनी स्मार्टनेस दिखाएंगे. हालांकि, किसी भी बड़ी पहल को करने से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं.

मिथुन राशि (Gemini): उचित निवेश पर आपका पूरा जोर रहेगा और महत्वपूर्ण वित्तीय विषयों में तेजी आएगी. नेतृत्व क्षमता से आप आर्थिक लाभ की स्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे. वांछित परिणाम मिलने से मन उत्साहित रहेगा. आय के स्रोतों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं.

कर्क राशि (Cancer): आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहेंगे. धन के संग्रह और संरक्षण में आपकी रुचि बढ़ेगी. बैंकिंग से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी और पैतृक संपत्ति के मामलों में आपको लाभ मिल सकता है. निवेश के लिए आपको अच्छे और आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.

सिंह राशि (Leo): आज आपका धन लाभ बढ़त पर रहेगा. वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आप अपने प्रभाव को बढ़ाने में सफल होंगे. आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा और आप इच्छित उपलब्धियां हासिल करेंगे. हालांकि, लेनदेन के मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी जरूरी है.

कन्या राशि (Virgo): आज आपका आर्थिक पक्ष मिलाजुला रहने वाला है. खर्चों की अधिकता आपके बजट को बिगाड़ सकती है, इसलिए अपनी जेब पर नियंत्रण रखें. ठगी के शिकार होने से बचें . किसी भी प्रकार के प्रलोभन या अफवाह में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखना आपके लिए हितकारी होगा.

तुला राशि (Libra): आपके लिए आज का दिन लाभ में वृद्धि लेकर आया है. आपका पद और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहेगा और आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा. आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.  पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio): आर्थिक हितों के संरक्षण में आप सफल रहेंगे. आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज आपको वित्तीय लाभ दिलाएगी. पैतृक मामलों में गति आएगी और आप सरकारी गतिविधियों से लाभ उठाने में सफल रहेंगे. बड़प्पन दिखाते हुए टीम के साथ आगे बढ़ें.


धनु राशि (Sagittarius): आर्थिक हितलाभ आज काफी ऊंचे रहने वाले हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और बचत पर आपका ध्यान रहेगा. साहस के साथ आगे बढ़ें, आपकी आशंकाएं दूर होंगी. संवाद के माध्यम से बड़े व्यापारिक सौदे फाइनल कर सकते हैं.

मकर राशि (Capricorn): वित्तीय रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा. लाभ के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे. किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अनुशासन में रहकर काम करें. अकारण दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है.

कुंभ राशि (Aquarius): आज आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है. व्यावसायिक अनुबंधों में तेजी आएगी और सामूहिक प्रयासों से सफलता मिलेगी. घर-मकान से जुड़े कार्यों में निवेश कर सकते हैं. वाणिज्यिक और व्यापारिक मामलों में आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा.

मीन राशि (Pisces): आपका वित्त प्रबंधन आज सामान्य रहेगा. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है. ठगों और धोखेबाज लोगों से सजग रहें. लेनदेन में पूरी स्पष्टता रखें और भावुक होकर कोई भी निवेश न करें. अपनी मेहनत पर भरोसा रखें.

---- समाप्त ----
