Parliament Budget Session Live: थोड़ी देर में लोकसभा में US डील पर बयान देंगे पीयूष गोयल, 12 बजे बोलेंगे

संसद के चालू बजट सत्र के दौरान लोकसभा में गतिरोध जारी है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी रखने की कोशिश की. स्पीकर की अपील के बावजूद हंगामा कर रहे सदस्य अपनी सीट पर नहीं गए. इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
वहीं, राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है. राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है. विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. लेफ्ट सांसद जॉन ब्रिटास ने सभापति से नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस का उल्लेख करते हुए सभापति से बिजनेस सस्पेंड करने की डिमांड की.
आम आदमी पाटी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इतना इस देश में दूध का उत्पादन नहीं है, जितना दूध बेचा जा रहा है. उन्होंने अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की डिमांड भी की. वहीं, बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की है.
वाणिज्य् मंत्री पीयूष गोयल संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे. पीयूष गोयल अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर संसद में जानकारी देंगे. वह लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे. राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद दोपहर दो बजे जब कार्यवाही दोबारा शुरू होगी, तब पीयूष गोयल अपना यही बयान दोहराएंगे.
लोकसभा में आज भी कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा हो गया. विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. विपक्ष के सदस्यों से स्पीकर ने बार-बार अपनी चेयर पर जाने की अपील की, लेकिन इसका विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ. पांच मिनट के भीतर ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.