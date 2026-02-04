scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Parliament Budget Session Live: थोड़ी देर में लोकसभा में US डील पर बयान देंगे पीयूष गोयल, 12 बजे बोलेंगे

aajtak.in | नई दिल्ली | 04 फरवरी 2026, 11:42 AM IST

Parliament Session Live Updates: संसद के चालू बजट सत्र का छठे दिन भी कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ. हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट ही चल सकी. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Piyush Goyal Piyush Goyal

संसद के चालू बजट सत्र के दौरान लोकसभा में गतिरोध जारी है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी रखने की कोशिश की. स्पीकर की अपील के बावजूद हंगामा कर रहे सदस्य अपनी सीट पर नहीं गए. इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

वहीं, राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है. राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है. विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. लेफ्ट सांसद जॉन ब्रिटास ने सभापति से नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस का उल्लेख करते हुए सभापति से बिजनेस सस्पेंड करने की डिमांड की.
 

11:42 AM (7 मिनट पहले)

Parliament Budget Session 2026: राघव चड्ढा ने उठाया खाद्यान्न में मिलावट का मुद्दा

Posted by :- Bikesh Tiwari

आम आदमी पाटी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इतना इस देश में दूध का उत्पादन नहीं है, जितना दूध बेचा जा रहा है. उन्होंने अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की डिमांड भी की. वहीं, बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की है.

11:39 AM (9 मिनट पहले)

Budget Session: संसद में बयान देंगे पीयूष गोयल

Posted by :- Bikesh Tiwari

वाणिज्य् मंत्री पीयूष गोयल संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे. पीयूष गोयल अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर संसद में जानकारी देंगे. वह लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे. राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद दोपहर दो बजे जब कार्यवाही दोबारा शुरू होगी, तब पीयूष गोयल अपना यही बयान दोहराएंगे.
 

11:32 AM (16 मिनट पहले)

Parliament Live: लोकसभा में आज भी जोरदार हंगामा, 5 मिनट में स्थगित हुई कार्यवाही

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में आज भी कार्यवाही  शुरू होते ही जोरदार हंगामा हो गया. विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. विपक्ष के सदस्यों से स्पीकर ने बार-बार अपनी चेयर पर जाने की अपील की, लेकिन इसका विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ. पांच मिनट के भीतर ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.

 

