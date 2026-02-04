Parliament Budget Session Live: थोड़ी देर में लोकसभा में US डील पर बयान देंगे पीयूष गोयल, 12 बजे बोलेंगे

संसद के चालू बजट सत्र के दौरान लोकसभा में गतिरोध जारी है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी रखने की कोशिश की. स्पीकर की अपील के बावजूद हंगामा कर रहे सदस्य अपनी सीट पर नहीं गए. इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

वहीं, राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है. राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है. विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. लेफ्ट सांसद जॉन ब्रिटास ने सभापति से नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस का उल्लेख करते हुए सभापति से बिजनेस सस्पेंड करने की डिमांड की.

