scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत के पास हैं वो हथियार जिससे अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया स्ट्राइक

भारत के पास भी अमेरिका के वो हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल वेनेजुएला हमले में हुआ. इनमें AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, CH-47एफ चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और AGM-114 हेलफायर मिसाइलें शामिल हैं. ये सीमा सुरक्षा और हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशनों में तैनात हैं, जिससे भारत की रक्षा क्षमता मजबूत हुई है.

Advertisement
X
ये है अमेरिका अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर जो भारतीय सेना के पास है. (File Photo: Getty)
ये है अमेरिका अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर जो भारतीय सेना के पास है. (File Photo: Getty)

अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले ने दुनिया को चौंका दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुए इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने आधुनिक फाइटर जेट, हेलिकॉप्टर और मिसाइलों का इस्तेमाल किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास भी ऐसे हथियार हैं? 

भारतीय सेना और वायुसेना ने अमेरिका से बोइंग एएच-64ई अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर, सीएच-47एफ चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर और एजीएम-114 हेलफायर मिसाइलें खरीदी हैं. ये हथियार अमेरिका के वेनेजुएला हमले में मुख्य भूमिका निभा रहे थे.  

वेनेजुएला हमले में इस्तेमाल हथियार

वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अमेरिकी हमलों में अपाचे हेलिकॉप्टर ने ग्राउंड टारगेट्स पर मिसाइल दागीं, चिनूक ने सैनिकों को उतारा और हेलफायर मिसाइलों ने सटीक हमले किए. भारत ने 2015-2020 में अमेरिका से ये हथियार खरीदे, ताकि चीन और पाकिस्तान सीमा पर मजबूती आए. भारत के पास कुल 22 अपाचे (आर्मी के लिए) और 15 चिनूक (वायुसेना के लिए) हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Venezuela US Conflict
वेनेजुएला को क्यों घेर रहा अमेरिका? अपनी अहमियत बचा पाएगा या रूस की एंट्री होगी
china missile destroyer
चीन की नौसेना ने नया अपग्रेडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर शामिल किया... अमेरिका को पछाड़ा
India extreme weather 2025
2025 में मौसम की हदें पार, आसमानी आफतों से गईं 2700 से ज्यादा जान
US Delta Force
US की उस स्पेशल फोर्स का पहला मिशन, जिसने पहली बार किसी राष्ट्रपति को कैप्चर किया
Weapons Fighter Jets Used Venezuela
F-35, अपाचे और चिनूक... वेनेजुएला पर इन हथियारों से अमेरिका ने किया हमला

यह भी पढ़ें: US की उस स्पेशल फोर्स का पहला मिशन, जिसने पहली बार किसी राष्ट्रपति को कैप्चर किया

एएच-64ई अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर

बोइंग एएच-64ई अपाचे दुनिया का सबसे एडवांस्ड अटैक हेलिकॉप्टर है. यह दुश्मन के टैंकों, बंकरों और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले करता है. वेनेजुएला हमले में अमेरिका ने इसे कम ऊंचाई पर उड़ाकर मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल किया. भारत में यह सीमा पर गश्त और हाई-इंटेंसिटी ऑपरेशनों के लिए है.

Advertisement

US Weapons In India

  • लंबाई: 58 फीट 2 इंच (17.73 मीटर)
  • रोटर डायमीटर (पंखों का व्यास): 48 फीट 
  • ऊंचाई: 12 फीट 8 इंच (3.87 मीटर)
  • खाली वजन: 11,387 पाउंड (5,165 किलोग्राम)
  • अधिकतम टेकऑफ वजन: 23,000 पाउंड (10,433 किलोग्राम)
  • इंजन: 2 × जनरल इलेक्ट्रिक टी700-जीई-701 टर्बोशाफ्ट (1,690 हॉर्सपावर प्रत्येक, अपग्रेडेड 1,890 हॉर्सपावर)
  • अधिकतम स्पीड: 293 किलोमीटर प्रति घंटा
  • क्रूज स्पीड: 265 किलोमीटर प्रति घंटा
  • रेंज: 476 किलोमीटर लॉन्गबो रडार के साथ
  • सर्विस सीलिंग: 20,000 फीट 
  • हथियार: 1 × 30 एमएम एम230 चेन गन (1,200 राउंड), हार्डपॉइंट्स पर एजीएम-114 हेलफायर मिसाइल, हाइड्रा 70 रॉकेट्स.
  • एवियोनिक्स: एएन/एपीजी-78 लॉन्गबो फायर-कंट्रोल रडार, हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले.

ये हेलीकॉप्टर सैन्य अड्डों पर करीब से हमला करने के लिए परफेक्ट हैं और रात में भी काम कर सकते हैं.

भारतीय ऑपरेशनों में उपयोग: भारत ने 2019 में अपाचे को इंडक्ट किया. 2020 से ये पठानकोट और जोरहाट बेस पर तैनात हैं. लद्दाख में LAC पर चीन के खिलाफ गश्त करते हैं. 2025 में एक ऑपरेशन में हाई-एल्टीट्यूड इलाकों में सप्लाई और रेकी के लिए इस्तेमाल हुए थे. आपदा राहत में भी मदद की, जैसे उत्तराखंड बाढ़ में.

यह भी पढ़ें: F-35, "F-35, अपाचे और चिनूक... वेनेजुएला पर इन हथियारों से अमेरिका ने किया हमला

सीएच-47एफ चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर

बोइंग सीएच-47एफ चिनूक एक हेवी-लिफ्ट हेलिकॉप्टर है, जो सैनिकों, तोपों और भारी सामान को ले जाता है. वेनेजुएला हमले में अमेरिका ने इसे स्पेशल फोर्सेस उतारने और सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया. भारत में यह हाई-एल्टीट्यूड इलाकों में ट्रूप ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए है.

Advertisement

US Weapons In India

  • लंबाई: 30.1 मीटर (98 फीट 10 इंच, रोटर सहित)
  • ऊंचाई: 5.7 मीटर (18 फीट 8 इंच)
  • रोटर डायमीटर (प्रत्येक): 18.3 मीटर (60 फीट)
  • खाली वजन: करीब 12,000 किलोग्राम
  • अधिकतम टेकऑफ वजन: 22,680 किलोग्राम  
  • इंजन:  2 × हनीवेल T55-GA-714A टर्बोशाफ्ट (प्रत्येक 4,733 हॉर्सपावर या 3,529 किलोवाट)
  • अधिकतम स्पीड: 315 किलोमीटर प्रति घंटा 
  • क्रूज स्पीड: 290 किलोमीटर प्रति घंटा
  • रेंज: 740 किलोमीटर (इंटरनल फ्यूल पर), एक्सटर्नल टैंक से ज्यादा
  • सर्विस सीलिंग (अधिकतम ऊंचाई): 20,000 फीट
  • क्षमता: 33-55 सैनिक (कॉन्फिगरेशन पर निर्भर), या 10,000 किलोग्राम तक कार्गो इंटरनल, एक्सटर्नल स्लिंग पर 12,700 किलोग्राम तक भारी सामान
  • हथियार: आमतौर पर अनआर्म्ड, लेकिन डिफेंस के लिए 2-3 मशीन गन (M240 या M134) लगाई जा सकती हैं
  • खास फीचर्स: टैंडेम रोटर (आगे-पीछे दो बड़े पंखे), नाइट विजन, इन-फ्लाइट रिफ्यूलिंग, डिजिटल कॉकपिट 

ये हेलिकॉप्टर रात में कम ऊंचाई पर उड़ने और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट है. वेनेजुएला हमले में इन्हें ट्रूप्स उतारने और सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया गया लगता है.

भारतीय ऑपरेशनों में उपयोग: भारत ने 2019 में चिनूक को इंडक्ट किया था. चंडीगढ़ बेस पर तैनात है. सियाचिन ग्लेशियर पर दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट पर सप्लाई पहुंचाते हैं. 2020 की गलवान घाटी टकराव में ट्रूप्स और सामान ले गए. आपदा राहत में बड़े काम किए, जैसे 2023 की हिमाचल बाढ़ और 2024 की असम बाढ़ में राहत सामग्री पहुंचाई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: धमाकों से थर्रा उठा काराकस... अमेरिकी सैन्य विमानों की ट्रैकिंग गायब

एजीएम-114 हेलफायर मिसाइल

एजीएम-114 हेलफायर एक एयर-टू-ग्राउंड प्रिसीजन मिसाइल है, जो टैंकों, बिल्डिंग्स और दुश्मन ठिकानों को नष्ट करती है. वेनेजुएला हमले में अपाचे से दागी गई. भारत में अपाचे के साथ इस्तेमाल होती है, एंटी-टैंक और बंकर-बस्टिंग के लिए.

US Weapons In India

  • लंबाई: 64 इंच (1.6 मीटर)
  • डायमीटर: 7 इंच (180 एमएम)
  • वजन: 100–108 पाउंड (45–49 किलोग्राम)
  • वारहेड: हाई-एक्सप्लोसिव एंटी-टैंक, टैंडेम-चार्ज एंटी-आर्मर, ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन
  • इंजन: ठोस ईंधन रॉकेट
  • रेंज: 0.5 से 11 किलोमीटर
  • स्पीड: मैक 1.3 (1,601 किलोमीटर प्रति घंटा)
  • गाइडेंस: सेमी-एक्टिव लेजर होमिंग, मिलीमीटर-वेव रडार
  • ये मिसाइल टैंकों और बिल्डिंग्स को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल हुई.

भारतीय ऑपरेशनों में उपयोग: भारत ने 2019 में अपाचे के साथ हेलफायर खरीदीं. LAC पर चीन के खिलाफ टेस्ट फायरिंग हुई. 2025 में एक सैन्य अभ्यास में टैंकों पर सटीक हमले किए. अभी मुख्य रूप से ट्रेनिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी में इस्तेमाल, लेकिन भविष्य में बड़े ऑपरेशनों में भूमिका होगी.

भारत की बढ़ती ताकत

ये हथियार भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाते हैं. अमेरिका के वेनेजुएला हमले से साफ है कि ऐसे हथियार कितने प्रभावी हैं. भारत ने इन्हें अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा के सौदे में खरीदा है. विशेषज्ञों का कहना है कि ये LAC और LOC पर भारत को मजबूती देंगे. हालांकि, भारत शांतिपूर्ण नीति अपनाता है और इनका इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement