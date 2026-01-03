scorecardresearch
 
धमाकों से थर्रा उठा काराकस... अमेरिकी सैन्य विमानों की ट्रैकिंग गायब

काराकस में आज कम से कम सात जोरदार धमाके हुए, फुएर्ते तिउना बेस और ला कार्लोटा एयरपोर्ट के पास धुआं उठता दिखाई दिया. गवाहों ने कम ऊंचाई पर विमान भी देखे. ठीक उसी समय अमेरिकी सैन्य विमानों की ट्रैकिंग गायब हो गई. मादुरो सरकार ने इसे अमेरिकी हमला बताया, जबकि अमेरिका ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है.

फ्लाइट रडार पर हमले के वक्त अमेरिकी सैन्य विमान दिखाई नहीं दे रहे थे. (Photo:X/FlightRadar24)
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम से कम सात जोरदार धमाके हुए, जिससे शहर में अफरा-तफरी मच गई. गवाहों ने बताया कि फुएर्ते तिउना सैन्य अड्डे और ला कार्लोटा हवाई अड्डे के आसपास धुएं के गुबार उठते देखे गए. कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाजें सुनाई दीं है. कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई. हवाई अलार्म बजने लगे.

ये धमाके ऐसे समय में हुए जब अमेरिका और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिका ने मादुरो सरकार पर ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप लगाए हैं. हाल के महीनों में कैरेबियन सागर में कई संदिग्ध नावों पर हमले किए हैं. मादुरो ने कहा कि ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुए हवाई या हेलीकॉप्टर हमले हुए हैं, जिनमें फुएर्ते तिउना और ला कार्लोटा जैसे प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया.

U.S. Air Force Planes Vanish from Trackers

फ्लाइटराडार24 पर अमेरिकी विमानों का गायब होना

धमाकों के ठीक समय पर, फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप फ्लाइटराडार24 पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका के ऊपर अमेरिकी सैन्य विमानों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई. आमतौर पर यहां कई अमेरिकी मिलिट्री प्लेन दिखते हैं, लेकिन इस बार लगभग कोई नहीं दिखा. ऑनलाइन यूजर्स ने इसे अमेरिका की संभावित संलिप्तता का संकेत बताया. विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील ऑपरेशनों के दौरान सैन्य विमान अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं, ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न हो सके. यह सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया है.

Advertisement

वेनेजुएला सरकार ने इन धमाकों को अमेरिकी सैन्य आक्रमण बताया है. सरकार के बयान में कहा गया कि काराकास के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला गुआइरा राज्यों में भी हमले हुए. दूसरी ओर, अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे इन खबरों को जानते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या वेनेजुएला पर तीनतरफा हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप की सेना के सामने कितने दिन टिक पाएंगे मादुरो

गवाहों की कहानी

काराकास के कई इलाकों में लोग रात में अचानक धमाकों से जाग गए. एक युवती कारमेन हिडाल्गो ने बताया कि हमने दूर से धमाके और विमानों की आवाज सुनी. झटके महसूस हुए. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें आग की लपटें और धुआं दिख रहा है. कुछ इलाकों में बिजली गुल होने से अंधेरा छा गया और लोग सड़कों पर भागते दिखे.

अमेरिका-वेनेजुएला तनाव

ये घटना अमेरिका की लंबे समय से चल रही दबाव नीति का हिस्सा लग रही है. ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को 'नार्को-टेररिस्ट' कहा है. ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर कई ऑपरेशन किए हैं. हाल ही में अमेरिकी जहाजों और विमानों की तैनाती बढ़ाई गई है. वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है और जवाबी तैयारी की बात कर रहा है.

Advertisement

अभी तक किसी की मौत या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है. दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है. दोनों देशों से अभी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं.

