Aaj ka Rashifal 31 जनवरी 2026: शनिवार के दिन सिंह राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: साहस और संपर्क में होगी वृद्धि

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संबंधों को बेहतर बनाने वाला है. आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने में सफल रहेंगे, जिससे आपका संपर्क क्षेत्र काफी बड़ा होगा. साहस और पराक्रम बना रहेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से कर लेंगे. आलस्य का त्याग करना आज आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना हाथ आए अवसर निकल सकते हैं.

वाणिज्यिक प्रबंधन को आज बल मिलेगा और आप तेजी से अपने काम निपटाएंगे. सुख-सुविधाओं पर आपका विशेष जोर रहेगा और समाज में आपकी साख बढ़ेगी. जिम्मेदार लोगों से भेंट होगी जो भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी. कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएं और वातावरण की अनुकूलता का पूरा लाभ उठाएं.

शुभ अंक: 4, 6, 8, 9

शुभ रंग: गेंहुआ

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

वृष: उत्सव जैसा माहौल और संस्कारों पर जोर

वृष राशि के लोग आज अपने अनोखे अंदाज से लोगों को प्रभावित करेंगे. धन के संग्रह और संरक्षण के प्रयासों को आज गति मिलेगी. आप अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे घर में उत्सव का वातावरण बना रहेगा. पारिवारिक संस्कारों को बल मिलेगा और निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी.

आज आपको व्यर्थ के वार्तालाप और आवेश से बचने की सलाह दी जाती है. सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें, बल्कि तथ्यों की जांच करें. पद और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा और कार्यविस्तार पर आपका जोर रहेगा. घर में अतिथियों का आगमन संभव है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जनकल्याण की भावना को मन में बनाए रखें.

शुभ अंक: 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

मिथुन: रचनात्मकता और कार्यशैली में आकर्षण

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज सृजनात्मक कार्य गति पाएंगे. आपकी कार्यशैली काफी आकर्षक रहेगी, जिससे आपके करीबी लोग प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. स्वजनों के साथ खुशियां साझा करने के अवसर मिलेंगे. संपर्कों का लाभ उठाएं और भेंटवार्ता पर विशेष जोर दें. आधुनिक प्रयासों में आपकी रुचि आज बढ़ेगी.

रक्त संबंधों में मजबूती आएगी और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का मौका मिलेगा. आपके पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे और जीवन स्तर में सुधार आएगा. दोपहर के बाद कार्यों की गति और भी बेहतर होगी. साख और सम्मान में वृद्धि होने से आपका आत्मविश्वास आज चरम पर रहने वाला है.

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान करें. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. सहज रहें.

कर्क: सजगता और निवेश पर ध्यान

कर्क राशि के जातकों को आज सभी जरूरी मामलों में सजगता और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है. वाणिज्यिक संबंधों में धैर्य दिखाएं और आपसी सामंजस्य बनाए रखें. निवेश से संबंधित गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन खर्च करते समय सावधानी रखना अनिवार्य है. रिश्तेदारों का समर्थन आपको प्राप्त होगा.

कामकाज आज सामान्य रहेगा और किसी यात्रा के योग भी बन रहे हैं. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें. दान-धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. दूर देश के लोगों के साथ संपर्क और संवाद स्थापित हो सकता है. नीति-नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

सिंह: आर्थिक मजबूती और नेतृत्व क्षमता

सिंह राशि के जातकों को आज महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत बना रहेगा और आय के नए स्रोत बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. नियम और अनुशासन का पालन करें. आपकी नेतृत्व क्षमता आज निखर कर सामने आएगी और कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.

प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और धन-धान्य में वृद्धि होगी. आप विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आप प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. लाभ के अवसरों पर अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि आज लाभ का प्रतिशत काफी ऊंचा रहने की संभावना है.

शुभ अंक: 1, 4 और 9

शुभ रंग: बैगनी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण करें और तिल-तिलहन का दान बढ़ाएं. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

कन्या: अधिकारियों से सामंजस्य और सफलता

कन्या राशि के जातकों के करियर और कारोबार की चाल आज अपेक्षा के अनुरूप बनी रहेगी. प्रबंधन में मजबूती आएगी और आपको सबका सहयोग प्राप्त होगा. घर में हर्ष और आनंद के क्षण बनेंगे. कला-कौशल के माध्यम से आप लाभ कमाने में सफल रहेंगे. अधिकारियों के साथ आपका सामंजस्य बढ़ेगा, जो करियर के लिए अच्छा है.

शासकीय विषय आज आपके पक्ष में बनेंगे और कामकाज में आपको उल्लेखनीय परिणाम मिलेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आप सबसे आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों को बढ़ाने से आपको सफलता मिलेगी. चहुंओर शुभता बनी रहेगी, बस अपने प्रयासों की गति को धीमा न होने दें.

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग: समुद्री (सी ग्रीन)

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

तुला: भाग्य का साथ और धार्मिक यात्रा

तुला राशि के जातकों के लिए आज भाग्य की राह के अवरोध स्वतः ही दूर हो जाएंगे. आपके हितलाभ में वृद्धि होगी और कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा और आज आप किसी मनोरंजक यात्रा पर भी जा सकते हैं. आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ें, आपको इच्छित सफलता जरूर मिलेगी.

कार्य व्यापार में आज बड़ा उछाल आने की संभावना है. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से आपका जुड़ाव बढ़ेगा. उच्च शिक्षा पर जोर देंगे और मित्रों का भरपूर साथ पाएंगे. बहुमुखी लाभ और सहकार को बढ़ावा देने से आपकी स्थिति और भी बेहतर होगी. धार्मिक स्थलों की यात्रा आपके मन को शांति देगी.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. तेल और तिलहन का दान करें. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

वृश्चिक: स्वास्थ्य और सावधानी पर दें जोर

वृश्चिक राशि के जातकों को आज शारीरिक क्षमता से अधिक मेहनत करने या भारी वजन उठाने से बचना चाहिए. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य बनाए रखें और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करें. सफलता का प्रतिशत आज सामान्य रह सकता है, इसलिए जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें.

स्थितियां आज थोड़ी मिश्रित रह सकती हैं और अचानक कोई काम आ सकता है. लापरवाही के कारण आपकी कार्यगति प्रभावित हो सकती है, इसलिए बड़ों की सलाह को ध्यान से सुनें. व्यवस्था पर अपना भरोसा बनाए रखें और नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएं. सावधानी ही आज आपका सबसे बड़ा बचाव है.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनि से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

धनु: दाम्पत्य सुख और बड़े लक्ष्य

धनु राशि के जातकों के घर-परिवार में सुख और सौख्य बढ़ा रहेगा. वित्तीय गतिविधियों में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और पेशेवर कार्यों में आपको उचित प्रस्ताव मिलेंगे. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और साझा कार्यों में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. दाम्पत्य जीवन आज विशेष रूप से खुशहाल बना रहेगा.

अपनी उपलब्धियों से आप उत्साहित रहेंगे और भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खान-पान पर ध्यान दें और अपनी कार्ययोजनाओं को गति दें. सहकारिता से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. प्रबंधन के रुके हुए कार्य आज सध जाएंगे. हर्ष और आनंद के वातावरण के बीच संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुएं दान में दें. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

मकर: कर्मठता और अनुशासन से बढ़ेंगे आगे

मकर राशि के जातकों को आज कामकाज में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है. वाणिज्यिक गतिविधियों और संवाद को बेहतर बनाए रखें. सेवाक्षेत्र में अपना फोकस बढ़ाएं और किसी भी प्रकार के लोभ या प्रलोभन से बचें. सहकर्मियों का भरोसा जीतना आपके लिए जरूरी होगा. अपनी वाणी और व्यवहार में तर्कशीलता लाएं.

कर्मठता और लगन के साथ आप अपने अवरोधों को दूर कर लेंगे. सक्रियता और संतुलन के साथ आगे बढ़ें. अनुशासन का पालन करना आपके लिए हितकारी रहेगा. अधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. करियर में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारीपूर्ण कार्यशैली आपको बचा ले जाएगी.

शुभ अंक: 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

कुंभ: करियर में उन्नति और कला-कौशल

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज करियर और कारोबार में उन्नति के नए अवसर बनेंगे. शिक्षा और आर्थिक विषयों में आप आगे रहेंगे. आपका कला-कौशल आज संवर पर रहेगा और प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी. मन के मामलों में आप भाग्यशाली रहेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में आपका प्रभाव बना रहेगा.

भावनात्मक मामलों में सकारात्मकता बनाए रखें, इससे आपसी मतभेद दूर होंगे. घर-परिवार में सुख-सौख्य और सहजता बढ़ेगी. आनंद का वातावरण रहने से आप उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा और आपके विभिन्न मामलों में गति आएगी. अपनों के साथ साझा भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक: 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग: नीलम के समान (नीला)

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

मीन: विनम्रता और पारिवारिक सामंजस्य

मीन राशि के जातकों को आज भावनात्मक संवाद के दौरान धैर्य दिखाने की जरूरत है. व्यर्थ की बातों में उलझकर अपनी असहजता न बढ़ाएं. परिजनों के साथ सुलह और सामंजस्य बनाए रखें. निजी विषयों में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें. बड़ों का सानिध्य और मार्गदर्शन आपको सही राह दिखाएगा.

विनम्रता और विवेक से काम लें और अपने संसाधनों में रुचि बढ़ाएं. भवन और वाहन से जुड़े मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. पारिवारिक मामलों में रुचि रखें, लेकिन दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने से बचें. आवश्यक जानकारी ही साझा करें. आपकी वाणी और व्यवहार आज प्रभावशाली रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8, 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. 'ओम् शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

