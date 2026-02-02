scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 2 February 2026 (करियर राशिफल): धनु राशि वाले पेशवर मामले में संकोच ना बरतें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 2 February 2026 (करियर राशिफल): अपने दैनिक रूटीन को व्यवस्थित रखें और अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन को सुधारने पर ध्यान दें.आपकी मेहनत ही आपके करियर की दिशा तय करेगी.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष राशि (Aries)
आज आपका मुख्य फोकस शासन और प्रबंधन पर रहेगा.आप अपने कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में सफल होंगे.आपकी प्रतिभा और योग्यता ही आज आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी, जिससे आप अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब रहेंगे.चर्चाओं और मीटिंग्स में आपकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी भी तरह की अफवाहों का हिस्सा न बनें.कला और कौशल पर आपका विशेष जोर रहेगा, जो आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

वृष राशि (Taurus)
वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संवाद और संपर्क का है.कारोबारियों के लिए नेटवर्किंग के बेहतरीन अवसर हैं.आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे, जिससे सहकारिता और टीम वर्क में वृद्धि होगी.व्यापार विस्तार की योजनाएं आज मूर्त रूप ले सकती हैं.अपने दैनिक रूटीन को व्यवस्थित रखें और अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन को सुधारने पर ध्यान दें.आपकी मेहनत ही आपके करियर की दिशा तय करेगी.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि वाले आज परिणामों को देखकर काफी उत्साहित महसूस करेंगे.आपके प्रयासों में गति आएगी और आप व्यावसायिक चर्चाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे.लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना आपकी आज की प्राथमिकता होनी चाहिए.सहज सक्रियता आपके काम को आसान बनाएगी.काम के सिलसिले में छोटी यात्रा के भी योग बन रहे हैं.आप अपने पारंपरिक पारिवारिक कार्यों को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Mangal Rahu Yuti 2026
मंगल-राहु की बढ़ रही ताकत! फरवरी में इन 3 राशियों को करेंगे खूब परेशान
मीन राशि वालों के संबंध सुखद रहेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल
धनु राशि वाले गैर जरूरी खर्चों से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
सोमवार के दिन तुला राशि वालों का व्यापार पर रहेगा फोकस, जानें अन्य राशियों का हाल
budh gochar 2026 rashifal
फरवरी में 3 बार बदलेगी बुध की चाल, इन 3 राशियों को होगा बंपर फायदा
Advertisement

कर्क राशि (Cancer)
पेशेवर मोर्चे पर आज आपका संपर्क और संचार बहुत ही प्रभावी रहने वाला है.वाणिज्यिक प्रयासों में निरंतरता बनी रहेगी, जिससे कामकाज की स्थिति में सुधार आएगा.आपके कार्यों में गति आएगी और बाजार से आपको आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.


सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में उतावली दिखाने से बचना चाहिए.बाहरी मामलों में ज्यादा पहल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.आर्थिक विषयों में धैर्य रखना अनिवार्य है; जल्दबाजी में लिया गया निवेश का फैसला गलत साबित हो सकता है.

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि वाले आज पेशेवर उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे.आपकी कार्यशैली में प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिससे वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों वर्गों का सहयोग आपको प्राप्त होगा.आप अपनी मेहनत के बल पर अपनी स्थिति मजबूत करेंगे.व्यावसायिकता (Professionalism) को बल मिलेगा .

तुला राशि (Libra)
तुला राशि के लिए आज उद्योग और धंधे मनोनुकूल रहेंगे.करियर और व्यापार में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी साख और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.आप अपनी सहजता और सक्रियता से कठिन कार्यों को भी सरल बना देंगे.पैतृक संपत्ति या पारिवारिक व्यापार के मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे.इच्छित उपलब्धि हासिल करने का यह सही समय है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज करियर और व्यापार में नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा.आपको चौतरफा समर्थन मिलने की उम्मीद है, इसलिए सामने आने वाले अवसरों को भुनाने में देरी न करें.आपका कामकाज आपकी उम्मीद से बेहतर रहेगा.लाभकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन शुभ है.विभिन्न कानूनी या प्रशासनिक मामले आज आपके पक्ष में हल हो सकते हैं.

Advertisement


धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि वालों के लिए आज करियर और व्यापार में स्थिति सामान्य बनी रहेगी.आपको अपने नियमित प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा.पेशेवरों के मन में आज थोड़ा संकोच रह सकता है, इसलिए कारोबार में बड़ों की सीख और सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे.चारों ओर शुभता का संचार रहेगा.विशेषकर उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी.आप अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और टीम का नेतृत्व (Leadership) प्रभावी ढंग से करेंगे.सबको साथ लेकर चलने की आपकी कला आज आपको सफल बनाएगी.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि वालों को पेशेवर मामलों में नीति और नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए.छोटी सी भूलचूक भी आपके परिणामों को प्रभावित कर सकती है.करियर में किसी भी तरह के प्रलोभन या शॉर्टकट से बचें.दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें और अपनी सेवाभावना व श्रमशीलता को बनाए रखें.मेहनत ही आज आपका एकमात्र सहारा है.

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के लिए आज का दिन पेशेवर रूप से अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और आप अपनी सक्रियता से वरिष्ठों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.कामकाज में निरंतर सुधार होगा.आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे.व्यापारिक यात्राएं सुखद और फलदायी रहेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement