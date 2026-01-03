US की उस स्पेशल फोर्स का पहला मिशन, जिसने पहली बार किसी राष्ट्रपति को कैप्चर किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है. यह ऑपरेशन अमेरिकी आर्मी की सबसे एलीट यूनिट डेल्टा फोर्स (1st Special Forces Operational Detachment-Delta) ने किया.

यह डेल्टा फोर्स का अब तक का सबसे बोल्ड और ऐतिहासिक ऑपरेशन है, जिसमें एक देश के राष्ट्रपति को सीधे पकड़ा गया है. अमेरिका ने कोई हताहत नहीं होने की बात कही.

डेल्टा फोर्स कितनी घातक है?

डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना की सबसे गुप्त और खतरनाक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है. इसे दुनिया की टॉप एलीट यूनिट्स में गिना जाता है, जो हाई-रिस्क मिशन्स जैसे आतंकवाद विरोध, बंधकों की रिहाई और महत्वपूर्ण लोगों को पकड़ने या मारने में माहिर है.

ताकत: कुल सदस्य करीब 1000 से ज्यादा, लेकिन असली फाइटिंग ऑपरेटर्स सिर्फ 250-300. बाकी सपोर्ट टीम.

कुल सदस्य करीब 1000 से ज्यादा, लेकिन असली फाइटिंग ऑपरेटर्स सिर्फ 250-300. बाकी सपोर्ट टीम. ट्रेनिंग: सबसे मुश्किल सेलेक्शन. उम्मीदवारों को महीनों तक मार्च, नेविगेशन, शूटिंग और मानसिक टेस्ट पास करने पड़ते हैं. सिर्फ 10-15% ही सफल होते हैं. फिर 6 महीने का ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें करीबी लड़ाई (CQB), स्नाइपिंग, विस्फोटक और VIP सुरक्षा सिखाई जाती है.

सबसे मुश्किल सेलेक्शन. उम्मीदवारों को महीनों तक मार्च, नेविगेशन, शूटिंग और मानसिक टेस्ट पास करने पड़ते हैं. सिर्फ 10-15% ही सफल होते हैं. फिर 6 महीने का ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें करीबी लड़ाई (CQB), स्नाइपिंग, विस्फोटक और VIP सुरक्षा सिखाई जाती है. घातकता: ये सैनिक रात में दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना निशान छोड़े मिशन पूरा करते हैं. वेनेजुएला में कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ, जो उनकी क्षमता दिखाता है.

इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार

डेल्टा फोर्स सबसे आधुनिक और कस्टम हथियार इस्तेमाल करती है...

मुख्य राइफल: HK416 (5.56mm) – बहुत भरोसेमंद, करीब और दूर दोनों में अच्छी.

HK416 (5.56mm) – बहुत भरोसेमंद, करीब और दूर दोनों में अच्छी. पिस्टल: Glock 19 या कस्टम Colt M1911.

Glock 19 या कस्टम Colt M1911. सबमशीन गन: HK MP5 या अन्य.

HK MP5 या अन्य. स्नाइपर राइफल: Remington MSR या Mk-22. 1500 मीटर तक सटीक.

Remington MSR या Mk-22. 1500 मीटर तक सटीक. अन्य: साइलेंसर, नाइट विजन, ग्रेनेड लॉन्चर और स्पेशल गोला-बारूद. वे खुद हथियारों को बदलकर इस्तेमाल करते हैं.

डेल्टा फोर्स किस तरह के मिशन करती है?

अमेरिकी आर्मी की डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे एलीट और गुप्त स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है. यह जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (JSOC) के तहत काम करती है. बहुत हाई-रिस्क, संवेदनशील मिशन अंजाम देती है, जिन्हें आम सेना या अन्य स्पेशल फोर्सेस नहीं कर सकतीं.

मुख्य प्रकार के मिशन

डायरेक्ट एक्शन (सीधा हमला) ... दुश्मन के ठिकानों पर तेज रेड करके निशाना बनाना या नष्ट करना. उदाहरण: हाई-वैल्यू टारगेट (महत्वपूर्ण दुश्मन लीडर) को मारना या पकड़ना.

... दुश्मन के ठिकानों पर तेज रेड करके निशाना बनाना या नष्ट करना. उदाहरण: हाई-वैल्यू टारगेट (महत्वपूर्ण दुश्मन लीडर) को मारना या पकड़ना. हाई-वैल्यू टारगेट कैप्चर/किल (HVT ऑपरेशंस) ... आतंकवादी लीडर्स, ड्रग लॉर्ड्स या विद्रोही नेताओं को जिंदा पकड़ना या खत्म करना. हालिया उदाहरण: वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का ऑपरेशन.

... आतंकवादी लीडर्स, ड्रग लॉर्ड्स या विद्रोही नेताओं को जिंदा पकड़ना या खत्म करना. हालिया उदाहरण: वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का ऑपरेशन. हॉस्टेज रेस्क्यू (बंधक बचाव) ... आतंकवादियों के कब्जे से अमेरिकी या सहयोगी नागरिकों को छुड़ाना. डेल्टा फोर्स इसी उद्देश्य से 1977 में बनाई गई थी (ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के बाद).

... आतंकवादियों के कब्जे से अमेरिकी या सहयोगी नागरिकों को छुड़ाना. डेल्टा फोर्स इसी उद्देश्य से 1977 में बनाई गई थी (ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के बाद). काउंटर-टेररिज्म (आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस) ... घरेलू और विदेशी दोनों जगहों पर आतंकी हमलों को रोकना या जवाब देना. ISIS, अल-कायदा जैसे ग्रुप्स के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल.

... घरेलू और विदेशी दोनों जगहों पर आतंकी हमलों को रोकना या जवाब देना. ISIS, अल-कायदा जैसे ग्रुप्स के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल. स्पेशल रेकॉन्सेंस (खुफिया जानकारी इकट्ठा करना) ... दुश्मन इलाके में घुसकर खुफिया जानकारी लाना, बिना पता चले.

... दुश्मन इलाके में घुसकर खुफिया जानकारी लाना, बिना पता चले. क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशंस (गुप्त कार्रवाई) ... ऐसे मिशन जिनकी कभी पुष्टि नहीं होती, जैसे विदेशी सरकारों के खिलाफ गुप्त काम.

... ऐसे मिशन जिनकी कभी पुष्टि नहीं होती, जैसे विदेशी सरकारों के खिलाफ गुप्त काम. VIP प्रोटेक्शन और ट्रेनिंग... कभी-कभी महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा या विदेशी स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग देना.

खास बातें: ये मिशन आमतौर पर रात में, बहुत कम सैनिकों (10-20) के साथ और पूरी गोपनीयता में होते हैं. डेल्टा फोर्स को ब्लैक ऑप्स के लिए जाना जाता है – यानी ऐसे ऑपरेशन जिन्हें सरकार आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देती. ये दुनिया के किसी भी कोने में 24-48 घंटे में पहुंच सकती है.

पिछले यादगार ऑपरेशंस

डेल्टा फोर्स के कई मिशन्स गुप्त हैं, लेकिन कुछ मशहूर...

2019: ISIS लीडर अबू बकर अल-बगदादी को इराक में घेरकर मारा (बगदादी ने खुद को बम से उड़ा लिया).

2003: इराक में सद्दाम हुसैन के बेटों को मारा.

1993: सोमालिया में मोगादिशु की लड़ाई (फिल्म ब्लैक हॉक डाउन इसी पर बनी).

1989: पनामा में जनरल मैनुअल नोरिएगा को पकड़ा (ट्रंप ने इसी की तुलना की).

अन्य: अफगानिस्तान और सीरिया में कई आतंकवादी लीडर्स को निशाना बनाया.

वेनेजुएला ऑपरेशन की तुलना पनामा 1989 से की जा रही है. अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए हैं और महीनों से दबाव बना रहा था.

आगे क्या?

वेनेजुएला ने रूस, चीन और क्यूबा से मदद मांगी है. डिफेंस मिनिस्टर ने विदेशी सैनिकों का विरोध करने की बात कही. दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है, लेकिन कुछ देशों ने समर्थन किया. स्थिति तनावपूर्ण है और आगे के घटनाक्रम पर नजर है.

