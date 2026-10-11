रिटायरमेंट से पहले एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने तेजस फाइटर जेट को उड़ाया

भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपनी रिटायर से पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में सोलो सॉर्टी भरी है. यानी उसे अकेले उड़ाया. वे 31 अक्टूबर 2026 को पद से रिटायर हो रहे हैं. यह उड़ान जोधपुर एयरबेस से बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान संपन्न हुई. यह कदम न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरे वायु सेना और देश के लिए महत्वपूर्ण है.

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एपी सिंह ने तेजस MK-1 में यह सॉर्टी ली. तेजस भारत का खुद का विकसित किया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है. वायु सेना प्रमुख का खुद उड़ान भरना स्वदेशी तकनीक पर गहरे विश्वास को दिखाता है. इससे वायुसेना के जवानों और देशवासियों में आत्मविश्वास बढ़ता है कि भारतीय विमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्षम है.

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एयर चीफ मार्शल सिंह लंबे समय से वायु सेना की सेवा कर रहे हैं. उनकी यह अंतिम उड़ान करियर का यादगार क्षण बन गई. तरंग शक्ति अभ्यास में कई देशों के विमान शामिल हैं. इस दौरान तेजस का प्रदर्शन स्वदेशी क्षमताओं को दुनिया के सामने रखता है. सिंह ने पहले भी तेजस की डिलीवरी में देरी पर चिंता जताई थी, लेकिन खुद उड़ान भरकर इसके महत्व को रेखांकित किया.

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यह घटना वायुसेना के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक संकेत है. तेजस MK-1A जैसे नए वर्जन जल्द शामिल होंगे. प्रमुख का यह कदम आने वाले अधिकारियों को प्रेरणा देगा कि स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर भरोसा रखना जरूरी है.

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