scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारतीय युद्धपोत पहुंचा रूस, दोनों देशों की नौसेना मिलकर करेगी समंदर में युद्धाभ्यास

भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सह्याद्री व्लादिवोस्तोक पहुंचा. 13 से 18 अक्टूबर तक भारत-रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र-2026 में भाग लेगा. यह दोनों देशों की समुद्री साझेदारी और सहयोग को मजबूत करेगा.

Advertisement
X
ये है भारतीय नौसेना का युद्धपोत जो रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचा है. (Photo: Indian Navy)
ये है भारतीय नौसेना का युद्धपोत जो रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचा है. (Photo: Indian Navy)

भारतीय नौसेना का महत्वपूर्ण युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री 10 अक्टूबर 2026 को रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक पहुंच गया. यह जहाज भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र-2026 में भाग लेने के लिए गया है. यह अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. 

इसके पहुंचने से दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा और समुद्री संबंधों को नई मजबूती मिली है. इंद्र-2026 अभ्यास दो भागों में होगा. पहले हार्बर फेज में दोनों नौसेनाओं के अधिकारी और कर्मी पेशेवर चर्चाएं, प्रशिक्षण और आपसी बातचीत करेंगे. इसके बाद समुद्र में संयुक्त अभियान होंगे, जहां जहाज एक-दूसरे के साथ समन्वय बढ़ाएंगे. 

यह भी पढ़ें: मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा था ओमानी को-पायलट हम्मामी, यूएई की जांच में नया खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan JF-17 Thunder
हूतियों पर हमले के लिए PAK कौन सा फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है?
भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार अब खतरे से बाहर हैं (Photo-ITG)
कैप्टन स्मित को इजरायली सैल्यूट... पहली बार किसी विदेशी को ये सम्मान
Margaret H. Hamilton
'सॉफ्टवेयर इंजीनियर' शब्द देने वाली साइंटिस्ट मार्गरेट का निधन
Hammam al-Hammami, the flydubai co-pilot, frequently travelled to Syria as a teenager during its civil war. (File)
मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा था ओमानी को-पायलट, UAE की जांच में नया खुलासा
ICGS Ajit
इंडियन कोस्टगार्ड को मिला नया फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अजित

इन गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य आपसी समझ बढ़ाना, समुद्री सहयोग मजबूत करना और इंटरऑपरेबिलिटी यानी एक साथ काम करने की क्षमता विकसित करना है. साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिससे दोनों देशों के नौसैनिकों के बीच दोस्ती और आपसी संपर्क बढ़ेगा.

भारत-रूस साझेदारी का महत्व

यह तैनाती भारत सरकार के महासागर विजन के अनुरूप है, जो समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देता है. भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं. दिसंबर 2025 में हुए 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद इस अभ्यास से उस गति को आगे बढ़ाने का मौका मिला है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: दुनिया में घट रहे जानवर, लेकिन इस समुद्री कछुए ने पलटी बाजी, 50 साल की मेहनत लाई रंग

INS Sahyadri INDRA-2026

दोनों देश एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए समुद्री क्षेत्र में बेहतर तालमेल बना रहे हैं. इस तरह के अभ्यास न सिर्फ सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते हैं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान देते हैं. प्रशांत क्षेत्र में दोनों नौसेनाओं का मिलकर काम करना अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए सकारात्मक संकेत है. 

आईएनएस सह्याद्री की यह यात्रा दिखाती है कि भारत अपनी नौसेना को वैश्विक स्तर पर सक्रिय रख रहा है और पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों को निरंतर मजबूत कर रहा है. आने वाले दिनों में अभ्यास के नतीजे दोनों देशों की समुद्री रणनीति को और निखारेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ये चार कारण... अचानक फिर इन निवेशकों का मूड खराब, भारतीय बाजार से निकाले ₹44166 करोड़ |
    नेपाल की बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर, 8.43 मीटर तक पहुंचा जलस्तर, गोरखा से चितवन तक अलर्ट |
    चित्रकूट में भीषण हादसा: मैहर जा रही श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो झूरी नदी में गिरी, 2 की मौत, 4 लोग घायल |
    नाना पाटेकर के निधन के बाद महाकाल पहुंचीं तनुश्री दत्ता, बोलीं- बुराइयों को मार दो |
    Best Weekend Getaways from Delhi: दिल्ली से सिर्फ 5 घंटे की दूरी पर हैं ये 5 खूबसूरत जगहें, अक्टूबर की छुट्टियों में बनाएं घूमने का प्लान |
    'हमारे लोगों को पुलिस ने किडनैप किया, उनके साथ बदसलूकी हुई', CJP ने लगाए आरोप |
    महाराष्ट्र में फिर केतन जैसा हत्याकांड, प्रेमी ने 23 वर्षीय प्रेमिका को खाई में धकेलकर मारा |
    छत्तीसगढ़ में हाथियों का तांडव... कहीं 53 हाथियों का झुंड घुसा, कहीं शहर में दंतैल की दहशत, दीवारें तोड़ीं, फसलें तबाह |
    मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में होगी वापसी? सुरेश रैना ने दिया बड़ा संकेत |
    हैदराबाद में साइनाइड निगलने से 2 साल की बच्ची की मौत, मामला दर्ज
    Advertisement