Makar Tarot Rashifal 19 September 2026: प्रतिष्ठा पर बल दें,  सहयोग बनाए रहें

मकर

जस्टिस

आज का दिन आप के लिए उचित सलाह और परामर्श बनाए रखने में सहयोगी है. तथ्यों का महत्वपूर्ण देंगे. अन्य की पूर्वाग्रह युक्त बातों में नहीं आएंगे. संवैधानिक सूझबूझ से आगे बढ़ें. परंपराओं का पालन करेंगे. कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे. पेशेवरों को नियमित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुनी सुनाई बातों से अधिक प्रभावित नहीें हों. जांच में भरोसा बनाए रखें.

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व्यक्तित्व व्यवहार संतुलित रहेगा. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत चर्चा में उत्साह रखेंगे. जरूरी चर्चाओं में शामिल होंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. साथियों का विश्वास पाएंगे. बड़ों से भेंट की कोशिश होगी. बाहरी लोगों से मेलजोल में सजग रहेंगे. मित्र संख्या में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न व्यावसायिक मोर्चाें पर सहज बने रहेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. खानपान में सहजता बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में सहकार बढ़ाएं. पद प्रतिष्ठा पर बल दें. सहयोग बनाए रहें.

रिश्ते: करीबी समर्थन देंगे. अफवाहों से दूर रहें. सबसे सामंजस्य बढ़ाए रहेंगे.

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