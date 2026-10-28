अंतरिक्ष में चीन का सीक्रेट विमान! अमेरिका ने जारी की तस्वीर, X-37B से मिलती है शक्ल

अंतरिक्ष में चीन के एक गुप्त विमान की साफ तस्वीर सामने आई है. अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआईए) ने अपनी नई रिपोर्ट में यह तस्वीर जारी की है. इसे 28 मई 2024 को अमेरिकी कंपनी वैंटोर के वर्ल्डव्यू-3 सैटेलाइट ने लिया था. चीन के इस विमान का डिजाइन अमेरिका के X-37B स्पेसप्लेन जैसा है. यह ऐसा विमान है, जो अंतरिक्ष में जाने के बाद वापस धरती पर उतर सकता है. हालांकि, चीन इस विमान का इस्तेमाल किस काम के लिए कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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तस्वीर में विमान के पंख, पीछे के दो खड़े हिस्से और सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं. इसके बीच में सामान रखने की जगह है, जिसके दरवाजे खुले हुए हैं. विमान के पिछले हिस्से में एक अलग सैटेलाइट भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है. चीन 2020 से अब तक इस तरह के स्पेसप्लेन के चार मिशन लॉन्च कर चुका है. इसका सबसे नया मिशन 7 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया था.

तस्वीर में चीन का स्पेसप्लेन छोटे स्पेस शटल जैसा दिखता है. इसके छोटे पंख हैं. पीछे की तरफ दो खड़े हिस्से हैं. बीच में सामान रखने की जगह बनी है. इसके दरवाजे ऊपर खुलते हैं. विमान के पिछले हिस्से में अलग ढांचा भी लगा है, जिसके दोनों तरफ सोलर पैनल हैं.

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वैंटोर के मुताबिक, यह तस्वीर 28 मई 2024 को ली गई थी. उस समय सैटेलाइट और विमान के बीच करीब 90 किलोमीटर की दूरी थी. तस्वीर में विमान के खुले दरवाजे और उससे जुड़ा सैटेलाइट दिखाई दे रहा है. लेकिन यह साफ नहीं है कि विमान के अंदर क्या रखा था.

अमेरिका के X-37B जैसा है विमान

चीन के इस स्पेसप्लेन का डिजाइन अमेरिका के X-37B से काफी मिलता है. इस विमान का इस्तेमाल अमेरिकी स्पेस फोर्स करती है. दोनों विमानों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है और मिशन पूरा होने के बाद ये वापस धरती पर उतर सकते हैं. X-37B के अब तक आठ मिशन हो चुके हैं. इसका आठवां मिशन 22 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था. अमेरिका और चीन दोनों अपने इन विमानों से जुड़े कई राज सार्वजनिक नहीं करते हैं.

चीन अब तक चार मिशन लॉन्च कर चुका है

चीन ने 2020 से अब तक इस स्पेसप्लेन के चार मिशन लॉन्च किए हैं. इसका पहला मिशन सितंबर 2020 में शुरू हुआ था. इसके बाद 2022 और दिसंबर 2023 में भी इसे अंतरिक्ष में भेजा गया. इसका चौथा मिशन 7 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया था. 28 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह विमान अभी तक धरती पर वापस नहीं लौटा था.

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दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 तक चले तीसरे मिशन के दौरान इस विमान को अंतरिक्ष में कई छोटी चीजें छोड़ते हुए देखा गया था. इस साल भी इसके मिशन के दौरान कम से कम एक दूसरी चीज छोड़े जाने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, ये चीजें क्या थीं और इनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया गया, यह अभी साफ नहीं है.

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शेनलोंग और टेंगयुन पर भी काम कर रहा चीन

अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट में चीन के दो स्पेसप्लेन मॉडल शेनलोंग और टेंगयुन का जिक्र है. लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि तस्वीर में दिख रहा विमान इनमें से कौन सा है. चीन के इस विमान को आमतौर पर शेनलोंग के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा, चीन हाओलोंग नाम के एक और स्पेसप्लेन पर काम कर रहा है. इसे चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन तक सामान पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है.

अंतरिक्ष में क्या काम आते हैं ऐसे विमान?

ऐसे विमानों की मदद से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सकता है. इनका इस्तेमाल नई तकनीक की जांच करने और दूसरी चीजों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए भी किया जा सकता है. ये अपना रास्ता बदल सकते हैं और दूसरी अंतरिक्ष वस्तुओं के करीब भी जा सकते हैं.

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इनका इस्तेमाल वैज्ञानिक कामों के अलावा सैन्य गतिविधियों और खुफिया जानकारी जुटाने में भी हो सकता है. हालांकि, अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है कि चीन इस स्पेसप्लेन का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है. चीन के इस विमान की नई तस्वीर से उसके डिजाइन के बारे में ज्यादा जानकारी मिली है. लेकिन यह विमान अंतरिक्ष में क्या काम कर रहा है. इसका असली मकसद क्या है, इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं.

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