scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अंकित बालियान हत्याकांड में शामली पुलिस का एक्शन, फरार शूटरों के घर की कुर्की- VIDEO

शामली में सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. फरार चल रहे शूटर सत्यम-आर्यन और हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर भोलू शाहपुरिया के घरों की कुर्की की गई है.

Advertisement
X
फरार शूटर सत्यम और आर्यन के घर कुर्की. (Photo: ITG)
फरार शूटर सत्यम और आर्यन के घर कुर्की. (Photo: ITG)

शामली में सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है. शामली पुलिस ने हरियाणा के करनाल में शूटर सत्यम और आर्यन के घरों की कुर्की की है. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया के सोनीपत स्थित घर पर भी कुर्की की गई है. वारदात के बाद से ही दोनों शूटर फरार हैं. उनके विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है.

अंकित बालियान की हत्या के बाद से ही सत्यम और आर्यन फरार हैं. पुलिस को आशंका है कि दोनों देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. शामली पुलिस ने अब उनके घरों की कुर्की की है. वहीं, सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले भोलू शाहपुरिया के घर की भी कुर्की की गई है.

जिम से लौटते वक्त हुई थी हत्या

सम्बंधित ख़बरें

Shamli Ankit Baliyan Murder case
'...FIR वापस लेकर खुद सिखाएंगे सबक', अंकित बालियान हत्याकांड में नया ट्विस्ट
ankit baliyan murder
अंकित हत्याकांड में गैंगस्टर को सता रहा एनकाउंटर का डर
Gangster Rakesh Pampu is mastermind Ankit Baliyan murder (Photo: ITG)
'हथकड़ी लगाओ, बेड़ियां बांधो...' क्यों यूपी पुलिस से डरा गैंगस्टर राकेश पंपू?
CCTV: सिम कार्ड खरीदकर बाइक से फरार हुए अंकित बालियान के शूटर
Haryanvi singer YouTuber Ankit Baliyan
अंकित बालियान: शूटरों ने हत्या से पहले फोटो खिंचाई, सिम खरीदा, फिर...

अंकित बालियान की 26 अगस्त 2026 की शाम शामली कोतवाली क्षेत्र में नाला पटरी स्थित वर्मा मार्केट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह जिम से निकलकर घर जा रहे थे, तभी हथियारबंद हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं. वारदात के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई थीं.

Advertisement
Shamli Police Action in Ankit Balian Murder Case
अंकित बालियान हत्याकांड में शामली पुलिस की कार्रवाई. (Photo: ITG)

हत्याकांड की जांच के दौरान 31 अगस्त को पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी. इसमें मोहित और सुमित मारे गए थे. इसके बाद पुलिस ने उन लोगों की तलाश तेज की, जिन पर शूटरों को हथियार और बाइक मुहैया कराने का आरोप है. 

फिलहाल पुलिस फरार शूटरों की तलाश कर रही है. साथ ही हत्याकांड से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है, ताकि वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    खाना पहुंचाने में हुई देरी तो भड़का कपल, Zomato डिलीवरी बॉय को पटक-पटक कर मारा |
    UP विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा और कांग्रेस में बढ़ी तनातनी! |
    174 जिंदगियां बचाने वाले पायलट स्मित मछार के लिए महामृत्युंजय जाप और हवन, जल्द स्वस्थ होने की कामना |
    पहले बेल्ट से घोंटा पति का गला, फिर किया नेचुरल डेथ का नाटक... केरलम में पत्नी का गजब ड्रामा |
    ऐप पर लोकेशन गलत थी, घर ढूंढने में हुई देर... कपल ने फूड डिलीवरी बॉय को पीटा, कैमरे ने पकड़ ली वारदात |
    VIDEO: 42 की उम्र में ड्वेन ब्रावो ने पकड़ा करिश्माई कैच! क्रिस गेल ने जड़ा तूफानी अर्धशतक |
    Delhi में राज्यसभा सांसद के घर को चोरों ने बनाया निशाना, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम |
    Mooli Bhujia: रोज वही सादी फीकी दाल-सब्जी छोड़ें, प्याज-लहसुन डालकर बनाएं चटपटी मूली की भुजिया, रोठी-पराठे संग लगेगी टेस्टी |
    अमेरिका में दो भारतीय युवतियों की कार को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत |
    यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन और सीट शेयरिंग पर छिड़ी बहस, BJP ने साधा निशाना
    Advertisement