scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: सोनीपत से 12वीं गिरफ्तारी, अमन के खाते में पैसों के लेनदेन की जांच

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत स्थित रोहणा गांव से अमन को गिरफ्तार किया है. उसके बैंक खाते में पैसों के लेनदेन की जांच हो रही है. इस मामले में यह 12वीं गिरफ्तारी है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी हरियाणा के सोनीपत जिले के रोहणा गांव से हुई है. गिरफ्तार युवक की पहचान अमन के रूप में हुई है. 

पुलिस के मुताबिक, अमन का संबंध इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके कुणाल से है. वह कुणाल का दोस्त बताया जा रहा है. इस गिरफ्तारी के साथ ही टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है.

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत में कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि अमन इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए कुणाल का दोस्त है. पुलिस अब अमन से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करेगी. उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच में पैसों के लेनदेन से जुड़े पहलू की भी पड़ताल की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Vadodara Soni Family Death Case
एक परिवार, तीन मौत और लाखों का कर्ज... वडोदरा के सोनी परिवार की कहानी
Protest Violence in Jamia Millia Islamia
जामिया यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ को लेकर FIR, पुलिस ने की कार्रवाई
Drug Smugglers Arrest by Ambala police
अंबाला के होटल में छिपे थे पंजाब के दो नशा तस्कर, हेरोइन के साथ गिरफ्तार
Himanshu Bhau Gang members Arrest
दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग के दो गुर्गों को दबोचा, करते थे ये काम
Bombay High Court, Arun Ferreira Compensation
अरुण फरेरा को 2 लाख रुपये मुआवजा देगी महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे HC का फैसला

अमन की गिरफ्तारी उसके बैंक खाते में हुए पैसों के लेनदेन के सिलसिले में की गई है. पुलिस इस बात की जांच करेगी कि उसके खाते में रकम कहां से आई और इसका फायरिंग मामले से क्या संबंध है.

Advertisement

पूछताछ के दौरान पुलिस पैसों के लेनदेन और मामले में पहले गिरफ्तार आरोपियों से उसके संबंधों के बारे में जानकारी जुटा सकती है. फिलहाल, इस लेनदेन से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

अमन की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने सोनीपत पहुंची है. पुलिस उससे यह जानने की कोशिश करेगी कि फायरिंग मामले में उसकी क्या भूमिका रही है और कुणाल के साथ उसका किस तरह का संपर्क था. इसके अलावा, पुलिस उसके बैंक खाते में हुए लेनदेन की कड़ियों को भी खंगालेगी.

अमन से पूछताछ के बाद मामले में अन्य जानकारियां सामने आने की संभावना है. इस गिरफ्तारी के साथ टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    करवा चौथ पर सोने और चांदी के दाम हुए धड़ाम, निवेशकों को लगा बड़ा झटका! |
    HealthWealth Summit: सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ की चर्चा बढ़ी, फिर भी 75% लोग मदद लेने से बचते हैं |
    ऑकलैंड T20 में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI? गौतम गंभीर के सामने दो रास्ते, पुराना फॉर्मूला या बेंच स्ट्रेंथ को मौका |
    Crochet Table Cover: बाजार से टेबल कवर खरीदना छोड़िए, घर में क्रोशिया से सस्ते में बनाएं सुंदर फूलदार मेजपोश, पहनी बार बनाने वालों को भी लगेगा सिंपल |
    नौकरियों को लेकर योगी सरकार के नए आदेश पर क्यों सियासी संग्राम? देखें हल्ला बोल |
    25 नवंबर को होनी थी बेटी की शादी, प्रेमी संग भागी तो सदमे में मां की मौत, पिता ने जिंदा बेटी का कर दिया पिंडदान |
    33 लाख रुपये का कर्ज और कारोबार में घाटा... वडोदरा में सोनी परिवार के 3 सदस्यों की मौत से हड़कंप |
    Swami Ramdev की फिटनेस का ऐसा राज, जानकर रह जाएंगे हैरान! |
    GDP Forecast: वित्त मंत्रालय का बड़ा अनुमान, दूसरी तिमाही में 7.35% की दर से बढ़ेगी देश की जीडीपी! |
    मेकअप और कपड़े बचाने के चक्कर में हादसा! दुर्गा पंडाल भगदड़ पर कोलकाता पुलिस का खुलासा
    Advertisement