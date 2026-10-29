टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: सोनीपत से 12वीं गिरफ्तारी, अमन के खाते में पैसों के लेनदेन की जांच

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी हरियाणा के सोनीपत जिले के रोहणा गांव से हुई है. गिरफ्तार युवक की पहचान अमन के रूप में हुई है.

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पुलिस के मुताबिक, अमन का संबंध इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके कुणाल से है. वह कुणाल का दोस्त बताया जा रहा है. इस गिरफ्तारी के साथ ही टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है.

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत में कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि अमन इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए कुणाल का दोस्त है. पुलिस अब अमन से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करेगी. उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच में पैसों के लेनदेन से जुड़े पहलू की भी पड़ताल की जाएगी.

अमन की गिरफ्तारी उसके बैंक खाते में हुए पैसों के लेनदेन के सिलसिले में की गई है. पुलिस इस बात की जांच करेगी कि उसके खाते में रकम कहां से आई और इसका फायरिंग मामले से क्या संबंध है.

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पूछताछ के दौरान पुलिस पैसों के लेनदेन और मामले में पहले गिरफ्तार आरोपियों से उसके संबंधों के बारे में जानकारी जुटा सकती है. फिलहाल, इस लेनदेन से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

अमन की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने सोनीपत पहुंची है. पुलिस उससे यह जानने की कोशिश करेगी कि फायरिंग मामले में उसकी क्या भूमिका रही है और कुणाल के साथ उसका किस तरह का संपर्क था. इसके अलावा, पुलिस उसके बैंक खाते में हुए लेनदेन की कड़ियों को भी खंगालेगी.

अमन से पूछताछ के बाद मामले में अन्य जानकारियां सामने आने की संभावना है. इस गिरफ्तारी के साथ टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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