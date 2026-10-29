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Crochet Table Cover: बाजार से टेबल कवर खरीदना छोड़िए, घर में क्रोशिया से सस्ते में बनाएं सुंदर फूलदार मेजपोश, पहनी बार बनाने वालों को भी लगेगा सिंपल

अगर आप भी दिवाली के लिए बाजार से टेबल कवर खरीदने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको घर पर आसानी से क्रोशिया का मेजपोश बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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घर में बनाएं टेबल कवर (Photo: ITG)
घर में बनाएं टेबल कवर (Photo: ITG)

घर की सजावट में हाथों से बनी चीजें एक अलग ही अपनापन और क्लासी लुक जोड़ती हैं. लिविंग रूम की सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल पर बिछा सुंदर मेजपोश पूरे कमरे के लुक को बदल देता है. अगर आप बाजार से महंगे टेबल क्लॉथ खरीद-खरीद कर थक चुकी हैं और कुछ क्रिएटिव करना चाहती हैं, तो इस बार इसे घर पर ही बनाएं.

क्रोशिया की मदद से फूलदार मेजपोश बनाना जितना देखने में खूबसूरत लगता है, इसे बनाना उतना ही आसान है. खास बात यह है कि अगर आप पहली बार क्रोशिया चलाने जा रही हैं, तब भी आप इसे बेहद सरलता से तैयार कर सकती हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका...

क्रोशिया से फूलदार मेजपोश बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स और आसान पैटर्न फॉलो करने होंगे:

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आवश्यक सामग्री: अच्छी क्वालिटी का कॉटन या ऊन धागा (अपनी पसंद के रंगों का), उपयुक्त साइज का क्रोशिया हुक, और धागा काटने के लिए कैंची.

पहला स्टेप - छोटे-छोटे फूल तैयार करना: इस मेजपोश को बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले अलग-अलग छोटे-छोटे फूलों के मोटिफ्स तैयार कर लें. क्रोशिया के मैजिक रिंग या चेन स्टिच से शुरुआत करके छोटे-छोटे खूबसूरत फूल बनाएं.

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दूसरा स्टेप - फूलों को आपस में जोड़ना: जब आपके पास पर्याप्त संख्या में फूल तैयार हो जाएं तो क्रोशिया या सुई की मदद से उन्हें आपस में जोड़ते हुए एक बड़ा आकार (Square या Round) दें. आप चाहें तो एक ही रंग के फूल बना सकती हैं या अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करके इसे मल्टीकलर लुक दे सकती हैं.

तीसरा स्टेप - बॉर्डर और फिनिशिंग: मेजपोश के चारों तरफ एक खूबसूरत और सिंपल जालीदार या झालर वाला बॉर्डर बनाएं. इससे मेजपोश को एक फिनिश्ड और प्रोफेशनल लुक मिलता है.

फायदे: इसे बनाने में खर्च बहुत कम आता है और आप अपने टेबल के साइज के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा आसानी से कस्टमाइज कर सकती हैं.

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