33 लाख रुपये का कर्ज और कारोबार में घाटा... वडोदरा में सोनी परिवार के 3 सदस्यों की मौत से हड़कंप

गुजरात के वडोदरा में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत का मामला सामने आया है. यह घटना शहर के मांडवी इलाके में दला पटेल की पोल यानी नरसिंहजी की पोल की है. यहां आरतीबेन सोनी, उनके बेटे नीलकंठ सोनी और बेटी झलक सोनी के शव घर में अलग-अलग जगहों पर फंदे से लटके मिले.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. परिवार के तीन सदस्यों की मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मौत की वजह को लेकर जानकारी दी है. ACP जी. बी. बभनिया के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम में तीनों की मौत फांसी लगाने से होने की बात सामने आई है. हालांकि, मौत से जुड़े अन्य पहलुओं को साफ करने के लिए विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

पुलिस ने घटनास्थल से तीन अलग-अलग सुसाइड नोट भी बरामद किए हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इन नोट्स में पैसों के लेन-देन का जिक्र है, जिसकी जांच की जा रही है.

पुलिस की जांच में परिवार के कारोबार से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है. बताया गया है कि सोनी परिवार ने करीब डेढ़ से दो साल पहले ओल्ड पादरा रोड पर जैप्स हेल्थ केयर (Japs Health Care) के नाम से एक आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू किया था.

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पति के निधन के बाद आरतीबेन सोनी अपने बेटे नीलकंठ और बेटी झलक के साथ अस्पताल का संचालन संभाल रही थीं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अस्पताल का कामकाज ठीक नहीं चल रहा था. पुलिस इस कारोबारी स्थिति और परिवार की आर्थिक परेशानियों के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है.

जांच के दौरान परिवार पर करीब 33 लाख रुपये का कर्ज होने की बात सामने आई है. बताया गया है कि परिवार की कार की दो किश्तें भी बकाया थीं. कर्ज चुकाने के लिए घर बेचने को लेकर भी बातचीत चल रही थी.

परिवार की आर्थिक स्थिति और अस्पताल के कारोबार में आ रही दिक्कतें पुलिस की जांच के प्रमुख बिंदु हैं. हालांकि, इन परिस्थितियों और तीनों की मौत के बीच संबंध को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में पैसों के लेन-देन से जुड़ी जानकारी होने की बात सामने आई है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक नोट आरती सोनी ने लिखा था, जबकि दूसरा उनकी बेटी के नाम से बताया गया है. पुलिस ने इन नोट्स को जब्त कर लिया है और उनकी जांच की जा रही है.

इसके अलावा, मृतकों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है. पुलिस सुसाइड नोट और मोबाइल फोन से मिलने वाली जानकारी के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है.

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इस मामले में यह जानकारी भी सामने आई है कि आरती सोनी अपने माता-पिता, भाई और पति की मौत के बाद मानसिक तनाव में थीं. पुलिस इस पहलू सहित परिवार की परिस्थितियों की जांच कर रही है. फिलहाल, तीनों की मौत के पीछे की पूरी वजह को लेकर जांच जारी है.

पोस्टमॉर्टम के नतीजे, विसरा रिपोर्ट, सुसाइड नोट और मोबाइल फोन से मिलने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की साफ तस्वीर सामने आएगी.

(वडोदरा से जाप्तव्य सी याग्निक का इनपुट)

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