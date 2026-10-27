scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Karwa Chauth 2026: करवा फेरना, सुहाग लेना और बायना निकालना क्या है? करवा चौथ की 3 अनोखी रस्में

इस बार करवा चौथ का पर्व 29 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा. करवा चौथ के व्रत में करवा फेरना, सुहाग लेना और बायना निकालना जैसी रस्में भी निभाई जाती हैं. आइए जानते हैं कि इन रस्मों का क्या मतलब है और इनमें क्या किया जाता है.

Advertisement
X
करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाकर शुरू होता है और फिर शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है. (Photo: ITG)
करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाकर शुरू होता है और फिर शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है. (Photo: ITG)

महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना से करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं. इस बार करवा चौथ का पर्व 29 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा. यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाकर शुरू होता है और फिर शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है. इस दौरान दिनभर कई और भी महत्वपूर्ण रीति-रिवाज, रस्में निभाई जाती हैं. जैसे- करवा फेरना, सुहाग लेना, बायना निकालना आदि. आइए जानते हैं कि इन सभी रस्मों का क्या मतलब होता है और इन्हें कैसे निभाया जाता है.

1. करवा फेरना क्या होता है?
करवा चौथ पर करना फेरने की रस्म निभाई जाती है. इस रस्म में महिलाएं पूजा के दौरान करवा यानी मिट्टी या धातु के पात्र को एक-दूसरे के हाथों में देती हैं या आपस में बदलती हैं. कई जगहों पर महिलाएं कथा के दौरान गोल घेरा बनाकर अपने अपने करवे आगे बढ़ाती हैं और लोक कथा या पारंपरिक गीत गाती है. इसे सुहाग, सुख-समृद्धि और पारिवारिक मंगलकामना से जुड़ी रस्म माना जाता है. इसकी विधि अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग हो सकती है.

2. सुहाग लेना क्या होता है?
करवा चौथ में सुहाग लेने की भी एक महत्वपूर्ण रस्म होती है. इस रस्म में विवाहित महिलाएं घर की दूसरी सुहागन महिलाओं से सुहाग की सामग्री को प्रतीकात्मक आशीर्वाद के रूप में लेती हैं. इसमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी या अन्य सुहाग सामग्री जैसी चीजें शामिल होती हैं. लोक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से पति की लंबी उम्र, वैवाहिक जीवन की खुशहाली और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है. हालांकि इस रस्म में सामग्री और रस्म का तरीका पारिवारिक परंपराओं पर भी निर्भर करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Karwa Chauth 2026
28 या 29 अक्टूबर, करवा चौथ कब है? जानें सही तिथि और चांद निकलने का समय
Karwa Chauth 2026
द्रौपदी ने कैसे रखा था करवा चौथ का व्रत? श्रीकृष्ण ने सुनाई थी यह कथा
Karwa Chauth 2026 Puja Samagri
करवा चौथ के लिए अभी से जुटा लें ये सामान, यहां देखें पूरी लिस्ट
Karwa chauth Ka hai
करवा चौथ पर भद्रा का साया या शुक्र उदय? जानें ये बातें
Karwa Chauth 2026
करवा चौथ से पहले बुध-शुक्र अस्त, ये 4 राशि वाले फूंक-फूंककर रखें कदम
Advertisement

3. बायना निकालना क्या होता है?
करवा चौथ पर बायना पूजा के लिए तैयार की गई भेंट या सामग्री को कहा जाता है. कई परिवारों में महिलाएं मिठाई, फल, मठरी, पूरी, कपड़े, रुपए और कुछ सुहाग सामग्री को पूजा में अलग से शामिल करती हैं. फिर पूजा के बाद इसे सास, घर की किसी बड़ी बहू (जेठानी) या घर की किसी अन्य महिला को दे दिया जाता है. इसे श्रद्धा, सम्मान और आशीर्वाद पाने की भावना से जोड़ा जाता है. इसी रस्म को बायना निकालना बोला गया है.

---- समाप्त ----

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ई-रिक्शा के नंबर पर इनोवा का बिल, मोपेड को बना दिया 26-सीटर ट्रैवलर... उज्जैन महाकाल कॉन्फ्रेंस में गाड़ियों के बिलों का बड़ा खेल |
    Royal Enfield ने उतारी ख़ास बाइक, जो बदलती है रंग, केवल 125 लोग खरीद सकेंगे इसे |
    IND vs NZ: इसे कहते हैं धोना! अभिषेक-वैभव ने कीव‍ियों को कूटा, टीम इंड‍िया ने 199 रन का टारगेट 80 गेंदों में किया चेज |
    ट्रेन से लापता हुए जन सुराज के डिजिटल मीडिया मैनेजर, अगले दिन झाड़ियों में मिला शव, सिर पर चोट के निशान |
    अब 60 नहीं 70... बदली बुढ़ापे की परिभाषा! सिंगापुर के इस बड़े फैसले ने क्यों छेड़ी 'एजिंग' पर बहस? |
    इमरान खान को अंतरिम राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'भारत छोड़ो' आदेश पर 2 नवंबर तक के लिए टाली सुनवाई |
    दिल्ली पुलिस ने रैली की नहीं दी इजाजत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप |
    चुनाव से पहले बड़ा फैसला: पांच राज्यों में तीन साल से एक जिले में जमे अफसरों का होगा तबादला |
    दिल्ली में BJP निकालेगी 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा, विपक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज |
    पाकिस्तान के इस शहर में पहली बार मनाई गई वाल्मीकि जयंती, हिंदू समुदाय ने की खास पूजा
    Advertisement