12 साल की बच्ची से यौन शोषण का आरोप, PMC का 52 वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट सफाईकर्मी गिरफ्तार

पुणे के विश्रांतवाड़ी इलाके में 12 साल की बच्ची के कथित यौन शोषण का मामला सामने आया है. इस मामले में पुणे पुलिस ने 52 वर्षीय एक कॉन्ट्रैक्ट सफाईकर्मी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान जयसिंह साठे के तौर पर हुई है, जो विश्रांतवाड़ी के श्रमिक नगर का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी और पीड़ित बच्ची का परिवार एक ही इलाके में रहता है, लेकिन दोनों परिवारों के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं है.

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पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर को विश्रांतवाड़ी पुलिस को एक मेडिकल अधिकारी के जरिए मामले की जानकारी मिली थी. मेडिकल अधिकारी ने पुलिस को बताया कि 12 साल की बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था और उसके साथ 12 सितंबर को कथित तौर पर यौन शोषण हुआ था. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची की 40 वर्षीय मां का बयान दर्ज किया. इसके आधार पर जयसिंह साठे के खिलाफ BNS की धारा 74 और 351(2) के साथ POCSO Act की धारा 8 के तहत केस दर्ज किया गया.

केस दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी जयसिंह साठे को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. पुलिस ने बताया कि बच्ची के बयान, शिकायतकर्ता मां के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई गई. जांच के दौरान पुलिस ने केस में कुछ और धाराएं भी जोड़ी हैं. इनमें BNS की धारा 65(2) और POCSO Act की धारा 4, 12 और 18 शामिल हैं.

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पुलिस के मुताबिक, इन अतिरिक्त धाराओं को जोड़े जाने की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जा रही है. आरोपी जयसिंह साठे पुणे नगर निगम यानी पुणे नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट पर सफाईकर्मी के तौर पर काम करता है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. बच्ची के बयान और मेडिकल रिपोर्ट समेत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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