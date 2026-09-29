scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

थर्मल इमेजिंग, लेजर रेंज फाइंडर जैसी सुविधाएं... IGI एयरपोर्ट पर ड्रोन तस्करी का खुलासा, 1 करोड़ का सामान जब्त

दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर कस्टम ने ड्रोन तस्करी का खुलासा करते हुए 1.03 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के प्रोफेशनल ग्रेड ड्रोन और पार्ट्स जब्त किए हैं. क्या है ये पूरा मामला? पढ़ें ये कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में जांच और पूछताछ अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में जांच और पूछताछ अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ड्रोन तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है. कस्टम अधिकारियों ने 25 सितंबर 2026 को हांगकांग से वियतनाम होते हुए दिल्ली पहुंचे तीन भारतीय यात्रियों को जांच के लिए रोका. ये यात्री फ्लाइट नंबर VN593 और VN981 से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे. सामान की तलाशी के दौरान कस्टम अधिकारियों को भारी मात्रा में ड्रोन और उनके अलग-अलग पार्ट्स मिले.

जांच के दौरान यात्रियों के सामान से 0 Autel Robotics MDX-1 ड्रोन बरामद किए गए. इसके अलावा 11 रिमोट कंट्रोलर, 10 AC/DC एडाप्टर, 10 USB चार्जर और 20 डेटा केबल भी मिले. कस्टम अधिकारियों ने 10 रिमोट कंट्रोल लैनयार्ड, 60 प्रोपेलर, 10 कैमरा गिंबल, 20 एंटीना और 40 जॉयस्टिक भी बरामद किए.

तलाशी में ड्रोन से जुड़े दूसरे सामान भी मिले. जिनमें 1 Autel ESC PCBA और 4 प्लास्टिक आर्म्स शामिल हैं. यात्रियों के सामान से एक iPhone 18 Pro Max 512GB भी बरामद किया गया. कस्टम अधिकारियों के मुताबिक, जब्त किए गए सभी सामान की कुल बाजार कीमत 1 करोड़ 3 लाख 55 हजार 900 रुपये आंकी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Police Raid on Drug Mafia Parvati in Narela
नोटों का ढेर, लाखों के गहने और करोड़ों का साम्राज्य... ऐसे पकड़ी गई 'ड्रग्स क्वीन' पार्वती
केतन अग्रवाल हत्याकांड में चार्जशीट से कई खुलासे हुए हैं (Photo: ITG)
पीठ पर सिया के नाम का टैटू, चार्जशीट ने केतन हत्याकांड में खोले कई राज
DGP on Yuvraj Manchanda Murder Case
युवराज सिंह मनचंदा की हत्या के मामले में DGP ने मानी ये बात
Delhi Paharganj Encounter
पहाड़गंज एनकाउंटर में विकास कालिया गैंग के 2 बदमाशों को लगी गोली
Sangrur Gurudwara Attack
संगरूर के बडरुखां गुरुद्वारे में आधी रात को हमला, सेवादार को मारी गोली

कस्टम विभाग ने जब्त किए गए ड्रोन की तकनीकी जांच के लिए एक चार्टर्ड इंजीनियर को बुलाया. तकनीकी जांच में सामने आया कि ये सामान्य इस्तेमाल वाले ड्रोन नहीं, बल्कि प्रोफेशनल ग्रेड ड्रोन हैं. इन ड्रोन में थर्मल इमेजिंग और लेजर रेंज फाइंडर जैसी तकनीकी सुविधाएं मौजूद हैं.

Advertisement

चार्टर्ड इंजीनियर के मुताबिक, ये ड्रोन मिलिट्री/डिफेंस ग्रेड UAV की श्रेणी के हैं. इनकी तकनीकी क्षमता को देखते हुए प्रत्येक ड्रोन के लिए DGCA रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बताया गया है. यानी इन ड्रोन को भारत में लाने और इस्तेमाल करने से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है.

कस्टम अधिकारियों ने बरामद किए गए सामान को कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110(1) के तहत जब्त कर लिया है. विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोफेशनल ड्रोन और उनके पार्ट्स भारत में किस मकसद से लाए जा रहे थे. मामले में यात्रियों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

पूछताछ के दौरान एक यात्री ने कस्टम अधिकारियों को बताया कि वह यह सामान अपने एक दोस्त के लिए लेकर आया था. उसके मुताबिक, सामान का असली मालिक उसका दोस्त है. कस्टम की पूछताछ में यह भी सामने आया कि सामान को कथित तौर पर बिना डिक्लेरेशन और बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत लाया गया.

अब कस्टम विभाग इस पूरे मामले में सामान के असली मालिक, उसकी खरीद, भुगतान और भारत लाने के मकसद की जांच कर रहा है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद ड्रोन और उनके पार्ट्स को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाना था. दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर सामने आए इस मामले में आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AI से अरबों की कमाई, उर्वशी रौतेला के निशाने पर अमेरिकी कंपनी, मांगा 7000 करोड़ का हर्जाना |
    AAP नेता सौरभ भारद्वाज और जरनैल सिंह पर FIR, पुलिस कांस्टेबल से मारपीट के आरोप |
    Vastu Tips For Door: आपके घर का दरवाजा शुभ है या अशुभ? वास्तु के इन 5 नियमों से पता लगाएं |
    नेपाल में फिर आया सैलाब, बह गए कई पुल और मकान, देखें तस्वीरें |
    5-10 हजार रुपये मांगती थी महिला, मटन दुकानदार से झगड़ा हुआ तो नहर में मिले शव के टुकड़े |
    इंसानों से छुपकर रहते हैं ये लोग, सीटी बजाकर करते हैं बात, सरकार भी नहीं कर पाई इनकी गिनती |
    PPF, सुकन्‍या और SCSS का ब्‍याज बढ़ाएगी सरकार? कल होगा बड़ा फैसला |
    ₹14,999 में 64MP कैमरा और 6000mAh बैटरी, HMD का नया 5G फोन लॉन्च |
    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का हल्लाबोल, किया जोरदार प्रदर्शन |
    'जोश में हो गई बड़ी गलती...', दोनों हाथ छोड़कर बुलेट चलाते दिखे BJP विधायक, VIDEO वायरल होने पर दी सफाई
    Advertisement