मां पर शक, फिर खौफनाक वारदात! डीजल डालकर लगाई आग, बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया

तेलंगाना के मेडक जिले में काला जादू करने के शक में एक बेटे ने अपनी मां पर डीजल डालकर आग लगा दी. इस हमले में 40 वर्षीय महिला सयम्मा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना टेकमल मंडल के एलुपेटा गांव में हुई. आरोपी की पहचान 21 वर्षीय दुर्गेश के रूप में हुई है. वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई और लोग परिवार के भीतर हुई इस क्रूर घटना से स्तब्ध हैं.

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जानकारी के मुताबिक, दुर्गेश को शक था कि उसकी मां काला जादू करती है. इसी आशंका के चलते उसने कथित तौर पर मां पर डीजल डालकर आग लगा दी. महिला बुरी तरह झुलस गई और घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. शुरुआती जानकारी में घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आई है. हालांकि, वारदात की पूरी वजह की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद टेकमल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मां-बेटे के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था और वारदात किन परिस्थितियों में अंजाम दी गई. इस घटना से गांव के लोग सदमे में हैं और परिवार के भीतर हुई इस हिंसक वारदात पर हैरानी जता रहे हैं.

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जोगीपेट सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया शव

स्थानीय निवासी के. करे अशोक के मुताबिक, मृतका का नाम करे सयम्मा था और वह एलिपेट गांव की रहने वाली थीं. उन्होंने बताया कि बेटे दुर्गेश ने पारिवारिक विवाद के बाद कथित तौर पर मां पर डीजल डालकर आग लगा दी. यह घटना उनके घर में हुई, जिसमें महिला की मौत हो गई.

के. करे अशोक के अनुसार, घटना के बाद सयम्मा के शव को जोगीपेट स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया गया. वहीं, पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

काला जादू के शक की जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी ने मां पर काला जादू करने का शक जताया था. हालांकि, पुलिस इस आशंका और पारिवारिक विवाद के बीच घटना के वास्तविक कारणों का पता लगा रही है. फिलहाल मामले में जांच जारी है और पुलिस की ओर से आगे की विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

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