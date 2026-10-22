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वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं से ठगी, कटरा में फर्जी ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार, 60 हजार रुपये बरामद

कटरा में वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं से होटल बुकिंग और टूर पैकेज के नाम पर ठगी के आरोप में विवेक शर्मा गिरफ्तार. पुलिस ने 60 हजार रुपये, बिल बुक और विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

कटरा में श्रद्धालुओं को टूर पैकेज और होटल बुकिंग के नाम पर कथित तौर पर ठगने वाले एक आरोपी को रियासी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक नामी ट्रैवल फर्म के नाम पर बिल जारी कर लोगों का भरोसा जीतता था, जबकि उसका उस फर्म से कोई संबंध नहीं था. आरोपी के पास से 60 हजार रुपये नकद, ट्रैवल फर्म के नाम वाली कई बिल बुक और विजिटिंग कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस को आशंका है कि इस तरीके से कई अन्य लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया गया हो सकता है.

यह मामला कटरा में मटियाल पेट्रोल पंप के पास स्थित एक होटल से सामने आया. होटल के सुपरवाइजर ने कटरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने खुद को ट्रैवल एजेंट बताकर श्रद्धालुओं के लिए होटल में कमरे बुक कराए थे. आरोप है कि उस व्यक्ति ने श्रद्धालुओं से ठहरने के लिए पूरी रकम वसूल ली, लेकिन उन्हें बुकिंग के मुताबिक होटल में ठहरने की सुविधा नहीं दिलाई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश के एक श्रद्धालु परिवार से टूर पैकेज के नाम पर पैसे लिए थे. आरोप है कि उसने इस लेनदेन के लिए कटरा में संचालित एक ट्रैवल फर्म के नाम की बिल स्लिप भी जारी की थी. हालांकि, आरोपी अब उस फर्म से जुड़ा हुआ नहीं था और कथित तौर पर उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस के मुताबिक, फर्म के नाम वाले बिल और विजिटिंग कार्ड के जरिए वह श्रद्धालुओं का भरोसा जीतने की कोशिश करता था.

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शिकायत के आधार पर कटरा पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 320/2026 दर्ज की गई. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 340(2) और 338 के तहत दर्ज किया गया है. मामले की जांच के लिए पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने तकनीकी सहायता और उपलब्ध संसाधनों की मदद से आरोपी की तलाश की. पुलिस ने 14 अक्टूबर 2026 को कटरा के अंबिका चौक से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान विवेक शर्मा के रूप में हुई है, जो गोपाल कृष्ण का बेटा और जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के गरनई का निवासी है.

गिरफ्तारी के बाद जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 60 हजार रुपये नकद बरामद किए. इसके अलावा, उस ट्रैवल फर्म के नाम वाली कई बिल बुक भी मिलीं, जिसके नाम का कथित तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस ने फर्म के नाम वाले विजिटिंग कार्ड भी बरामद किए हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक, इन कार्ड और बिल का इस्तेमाल श्रद्धालुओं का भरोसा हासिल करने के लिए किया जाता था. फिलहाल, बरामद रकम और दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

रियासी पुलिस के मुताबिक, अब तक की जांच से संकेत मिले हैं कि आरोपी इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी ठग सकता है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कथित धोखाधड़ी का दायरा कितना बड़ा है और इस मामले में कितने लोग प्रभावित हुए हैं. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मामले की आगे की जांच जारी है. पुलिस अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान करने के साथ-साथ ठगी से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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रियासी पुलिस ने कटरा और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है. पुलिस ने सलाह दी है कि होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर टिकट और टूर पैकेज केवल अधिकृत सेवा प्रदाताओं या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही बुक करें. किसी भी ट्रैवल एजेंट को भुगतान करने से पहले उसकी पहचान और अधिकृत होने की पुष्टि जरूर करें. पुलिस ने कहा है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

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