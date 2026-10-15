हैदराबाद: किराना दुकान के बाहर सो रहे मजदूर की हथौड़ा मार कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

हैदराबाद में एक व्यक्ति की हथौड़े से हमला कर हत्या कर दी गई. 40 वर्षीय सुभाष बुधवार की रात अशोक नगर इलाके में एक किराना दुकान के बाहर सो रहे थे. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर हथौड़े से हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई. यह घटना चिक्कड़पल्ली पुलिस थाना क्षेत्र की है.

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मृतक की पहचान सुभाष के रूप में हुई है. बताया गया है कि वह दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे और फुटपाथ पर सोते थे. बुधवार की रात वह अशोक नगर स्थित संतोषा किराना स्टोर के पास सो रहे थे. इसी दौरान किसी ने उन पर हथौड़े से हमला कर दिया. हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं, जो उनकी मौत की वजह बनीं.

गुरुवार सुबह राहगीरों ने सुभाष को दुकान के बाहर खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया. घटनास्थल के पास खून से सना एक हथौड़ा भी मिला है, जिसे मामले की जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

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पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का केस दर्ज किया है. यह धारा हत्या के अपराध से संबंधित है. वारदात को अंजाम देने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित किए जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

फिलहाल सुभाष की हत्या के पीछे की असली वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस को आशंका है कि इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. हमलावर कौन थे और उन्होंने सुभाष को निशाना क्यों बनाया, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा होने की उम्मीद है.

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