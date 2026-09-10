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बीच समंदर में आग का गोला बना जहाज, 100 से ज्यादा थे सवार, 80 लापता

पश्चिमी फिलीपींस के पलावन द्वीप के पास बुधवार रात एक फेरी में भीषण आग लग गई. हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. कोस्ट गार्ड के मुताबिक 43 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. फेरी में 117 यात्री और 17 क्रू मेंबर सवार थे.

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फिलीपींस में फेरी में आग लग गई. (Photo- X/Screengrab)
फिलीपींस में फेरी में आग लग गई. (Photo- X/Screengrab)

फिलीपींस के पलावन द्वीप के पास बुधवार रात एक फेरी में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. फिलीपीन कोस्ट गार्ड के मुताबिक, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं. आग MV June Aster नाम की फेरी में लगी, जो कोरोन के पास समुद्र में थी.

कोस्ट गार्ड ने बताया कि आग लगने के बाद बुधवार रात 43 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया. हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में लोगों का पता नहीं चल पाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

यह भी पढ़ें: सिडनी के दावा सेंटर से फिलिपींस के दवाओ शहर तक, ऑस्‍ट्रेलियाई आतंकियों में ऐसे भरती गई दरिंदगी

फेरी में 134 लोग थे सवार

कोस्ट गार्ड की प्रवक्ता कमोडोर नोएमी कायाबयाब ने रेडियो DZXL को बताया कि फेरी के मैनिफेस्ट में 117 यात्रियों और 17 क्रू मेंबर्स के नाम दर्ज थे. यानी फेरी में कुल 134 लोग सवार थे.

बचाए गए लोगों और मृतकों की संख्या के आधार पर 80 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं. हालांकि, कोस्ट गार्ड ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने के साथ यह आंकड़ा बदल सकता है.

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आग में जलता दिखा पूरा जहाज

फिलीपीन कोस्ट गार्ड की ओर से जारी फुटेज में फेरी के कुछ हिस्सों को आग की लपटों से घिरा देखा गया. रेस्क्यू टीम के सदस्य शवों को बॉडी बैग में रखते हुए भी नजर आए. यह फेरी मनीला के बेसको से रवाना हुई थी और पलावन के कोरोन जा रही थी. रास्ते में समुद्र में आग लगने के बाद यह हादसा हुआ.

यह भी पढ़ें: फिलिपींस को चीन से बचाएगा भारत का ब्रह्मास्त्र, आइलैंड देश ने बनाया ब्रह्मोस मिसाइल बेस

फेरी में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हुई है. फिलीपीन कोस्ट गार्ड ने कहा है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल रेस्क्यू टीम समुद्र में लापता लोगों की तलाश में जुटी है.

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