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मोबाइल नेटवर्क नहीं आया तो ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, टावर कर्मी को खंभे से बांधा, वीडियो वायरल

फतेहपुर के हरदौली गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने टावर कर्मी को खंभे से बांध दिया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच जारी है (फोटो-ITG)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने टावर कर्मी को ही खंभे से बांध दिया. मामला बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव का है. बताया जा रहा है कि गांव में लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क को लेकर लोग परेशान थे. इसी बीच गुरुवार शाम टावर कर्मी के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसे पकड़कर टावर परिसर में खंभे से बांध दिया.

ग्रामीणों के मुताबिक, हरदौली गांव में करीब दो साल पहले एक टेलीकॉम कंपनी का मोबाइल टावर लगाया गया था. टावर लगने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि गांव में नेटवर्क की समस्या दूर हो जाएगी. मोबाइल से आसानी से कॉल करने के साथ इंटरनेट की सुविधा भी बेहतर होने की उम्मीद थी. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से नेटवर्क की समस्या लगातार बनी हुई है और उन्हें कॉल करने तथा इंटरनेट इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. देखें वीडियो-

बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम जब टावर कर्मी गांव पहुंचा तो लंबे समय से नेटवर्क की समस्या झेल रहे ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद ग्रामीण उसे टावर परिसर में ले गए और वहां एक खंभे से बांध दिया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में टावर कर्मी खंभे से बंधा हुआ नजर आ रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

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पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर ग्रामीण काफी परेशान थे. इसी नाराजगी के चलते उन्होंने टावर कर्मी को खंभे से बांध दिया. बिंदकी कोतवाली प्रभारी शैलेष सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के दौरान क्या-क्या हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

(फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट)

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