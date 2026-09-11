'पाकिस्तान में है क्या गुजरात?', 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स विवाद पर भड़के परेश रावल

नेशनल फिल्म अवॉर्ड के 72 साल के इतिहास में पहली बार, यह समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हटाकर गुजरात के केवडिया में आयोजित किया जा रहा है. इस पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए है, इस बीच बॉलीवुड एक्टर परेश रावल का रिएक्शन सामने आया है.

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एक्टर परेश रावल ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह की मेजबानी गुजरात द्वारा किए जाने का बचाव करते हुए कहा कि गुजरात भारत का एक अभिन्न अंग है और वहां बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने में कुछ भी गलत नहीं है.

परेश रावल ने क्या कहा?

गुजरात में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह के आयोजन को लेकर हुए विवाद पर एक्टर परेश रावल कहते हैं, 'क्या गुजरात बांग्लादेश या पाकिस्तान में है? यह भी हमारे ही देश का हिस्सा है. यह इवेंट गुजरात में क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात में भी इवेंट होने चाहिए... मेरा कहना है कि ऐसे इवेंट हर राज्य में होने चाहिए. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. 26 जनवरी की परेड तो दिल्ली में ही होती है. मैं तो कहता हूं, इस तरह के फंक्शन हर राज्य में होना चाहिए.'

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एक्टर ने आगे कहा, 'राजनेताओं का तो काम ही इन सब चीजों पर सवाल उठाना है. लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या गुजरात हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या?'



अवॉर्ड शो को लेकर विवाद

फिल्ममेकर राहुल ढोलकिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने इस आयोजन को लेकर सवाल उठाया था. राज ठाकरे ने कहा था, 'नेशनल फिल्म अवॉर्ड को दिल्ली से गुजरात ले जाने की असल वजह क्या रही होगी? अगर अवॉर्ड सेरेमनी की लोकेशन बदलनी ही थी तो फिर इसे मुंबई क्यों नहीं लाया गया?' वहीं फिल्ममेकर राहुल ढोलकिया ने भी सवाल उठाया था कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स दिल्ली में ही आयोजित हों, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें गुजरात में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? उस राज्य को ये मौका क्यों नहीं दिया जाता, जिसने सिनेमा में बड़ा योगदान दिया है?

पहली बार गुजरात में होगा नेशनल अवॉर्ड

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का 72वां संस्करण राष्ट्रीय राजधानी के बजाय गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया जाएगा, जहां यह प्रतिष्ठित समारोह पारंपरिक रूप से कई वर्षों से होता रहा है. यह समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.

एक बड़े नीतिगत कदम के तहत, मंत्रालय ने कहा कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इस वर्ष एकता नगर में होने वाला समारोह पूरे भारत से सिनेमाई प्रतिभाओं को एक साथ लाएगा और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को साकार करेगा.

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कार्यक्रम के बारे में और जानकारी का इंतजार है. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में, कार्तिक आर्यन और ममूटी को क्रमशः 'चंदू चैंपियन' और 'ब्रह्मयुगम' में उनकी एक्टिंग के लिए 'बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल' (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया. 'आर्टिकल 370' को 'बेस्ट फीचर फिल्म' के रूप में सम्मानित किया जाएगा. जबकि यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के रूप में सम्मानित किया जाएगा.

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