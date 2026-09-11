Mangal Gochar 2026: मंगल-गुरु की युति, 6 राशियों को फायदा, 56 दिन तक तरक्की के योग

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से पड़ सकता है. सितंबर में मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके बाद कर्क राशि में मंगल और गुरु की युति बनेगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस संयोग का सकारात्मक प्रभाव 6 राशियों पर पड़ सकता है .

और पढ़ें

मंगल 18 सितंबर 2026 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. मंगल यहां करीब 56 दिनों तक रहेंगे, 12 नवंबर तक कर्क राशि में स्थित रहेंगे. इसी दौरान कर्क राशि में पहले से मौजूद गुरु के साथ मंगल की युति बनेगी. ज्योतिष में गुरु को कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, जबकि मंगल की स्थिति यहां नीच की मानी जाती है . इसके बावजूद इस ग्रह संयोग का कुछ राशियों के लिए अच्छा प्रभाव माना जा रहा है .

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर के लिहाज से बेहतर हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके काम को पहचान मिल सकती है .वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है . नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि के अवसर बन सकते हैं.

Advertisement

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए मंगल-गुरु का यह संयोग नए अवसर लेकर आ सकता है. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें गति आने की संभावना है . नौकरी और कारोबार दोनों में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं . मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में यह समय लाभदायक हो सकता है . धन से जुड़ा कोई फायदा मिलने के योग बन सकते हैं . विदेश से संबंधित काम या अवसरों से भी लाभ मिल सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है . अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल-गुरु की युति मान-सम्मान और करियर के लिहाज से शुभ मानी जा रही है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अवधि मेहनत का परिणाम दिलाने वाली हो सकती है . लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का फायदा अब मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं.



---- समाप्त ----