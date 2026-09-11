scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Gochar 2026: मंगल-गुरु की युति, 6 राशियों को फायदा, 56 दिन तक तरक्की के योग

Mangal Gochar 2026: 18 सितंबर से कर्क राशि में मंगल का गोचर होगा। मंगल-गुरु की युति से मेष समेत 6 राशियों को 56 दिनों तक धन, करियर और कारोबार में लाभ मिल सकता है.

Advertisement
X
मंगल गोचर 2026 (Photo: ITG)
मंगल गोचर 2026 (Photo: ITG)

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से पड़ सकता है. सितंबर में मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके बाद कर्क राशि में मंगल और गुरु की युति बनेगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस संयोग का सकारात्मक प्रभाव 6 राशियों पर पड़ सकता है . 

मंगल 18 सितंबर 2026 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. मंगल यहां करीब 56 दिनों तक रहेंगे, 12 नवंबर तक कर्क राशि में स्थित रहेंगे. इसी दौरान कर्क राशि में पहले से मौजूद गुरु के साथ मंगल की युति बनेगी. ज्योतिष में गुरु को कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, जबकि मंगल की स्थिति यहां नीच की मानी जाती है . इसके बावजूद इस ग्रह संयोग का कुछ राशियों के लिए अच्छा प्रभाव माना जा रहा है . 

मेष राशि

सम्बंधित ख़बरें

Mangal Gochar 2026
कर्क में नीच के मंगल,18 सितंबर से 6 राशियों के जीवन में मचेगी उथल-पुथल
surya gochar 2026
सूर्य का कन्या राशि में गोचर, चमक उठेगी 5 राशियों की किस्मत
shani chandrama yuti 2026
आज रात एक्टिव होगा कष्टकारी विष योग! 3 राशियां रहें सावधान
shukra nakshatra parivartan 2026
शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर, चमकेगी ये 3 राशियां!
When Saturn and Moon combine in a horoscope or transit, Vish Yoga is formed.
11 सितंबर को बन रहा विष योग, 3 राशियां अभी से हो जाएं सावधान!

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर के लिहाज से बेहतर हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके काम को पहचान मिल सकती है .वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है . नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि के अवसर बन सकते हैं.

Advertisement

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए मंगल-गुरु का यह संयोग नए अवसर लेकर आ सकता है. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें गति आने की संभावना है . नौकरी और कारोबार दोनों में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं . मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में यह समय लाभदायक हो सकता है . धन से जुड़ा कोई फायदा मिलने के योग बन सकते हैं . विदेश से संबंधित काम या अवसरों से भी लाभ मिल सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है . अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल-गुरु की युति मान-सम्मान और करियर के लिहाज से शुभ मानी जा रही है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अवधि मेहनत का परिणाम दिलाने वाली हो सकती है . लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का फायदा अब मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    iPhone 18 प्रो और iPhone 18 प्रो मैक्स की जानें कीमत |
    Mangal Gochar 2026: मंगल-गुरु की युति, 6 राशियों को फायदा, 56 दिन तक तरक्की के योग |
    कौन हैं प्रिंस रहीम आगा खान पंचम, जिनकी भारत दौरे में काफी चर्चा हो रही? |
    बारिश में दीवारों की सीलन से बचने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय |
    सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद मामला: हाईकोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाब, ₹6.41 करोड़ की पेनाल्टी पर लगाया स्टे |
    BRICS समिट के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस-कमांडो तैनात |
    हूतियों ने मोचा शहर के बाद अब एक आईलैंड पर किया कब्जा, मोर्चा छोड़ भागे सऊदी समर्थित सैनिक |
    PF Withdrawal Rule: इमरजेंसी में कितना निकाल स‍कते हैं PF एडवांस? बदल गए हैं पुराने नियम |
    पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर बढ़ी हलचल... शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत PA की मां हासी रथ को टिकट दे सकती है BJP |
    झारखंड में 11वीं की छात्रा का एकतरफा प्यार में हुआ अपहरण! पुलिस ने जब्त की बोलेरो
    Advertisement