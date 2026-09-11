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Optical Illusion: तस्वीर में छिपे Rabbit, Parrot और Owl को खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज

Optical illusion: इस तस्वीर में तीन अंग्रेजी शब्द बड़ी चालाकी से छिपाए गए हैं. क्या आप इन्हें सिर्फ 10 सेकंड में खोज सकते हैं? अपनी नजर की तेजी परखने के लिए यह मजेदार पजल जरूर हल करें.

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तस्वीर में Rabbit, Parrot और Owl छिपा है. ( Photo: AI)
तस्वीर में Rabbit, Parrot और Owl छिपा है. ( Photo: AI)

सोशल मीडिया पर तरह-तरह के पजल और ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों का ध्यान खींचती हैं. ऐसी तस्वीरों में चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह छिपाया जाता है कि पहली नजर में नजर नहीं आतीं. फोटो में  एक बगीचा दिख रहा है. तस्वीर में पेड़-पौधे, खेत में काम करते लोग और आसपास का माहौल नजर आ रहा है. लेकिन इस तस्वीर में Rabbit, Parrot और Owl बड़ी चालाकी से छिपाए गए हैं.

चैलेंज यह है कि आपको Rabbit, Parrot और Owl को सिर्फ 10 सेकंड में ढूंढना है. अगर आपकी नजर छोटी-छोटी चीजों को जल्दी पकड़ लेती है, तो शायद आप यह पजल आसानी से हल कर लें. लेकिन जल्दबाजी करने पर इन शब्दों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है.

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तस्वीर को ध्यान से देखिए
इस पजल को हल करने के लिए सबसे पहले तस्वीर को ध्यान से देखना जरूरी है. इसमें एक बगीचा दिखाई देता है, जहां पेड़-पौधों और फसलों के बीच लोग काम करते नजर आते हैं. तस्वीर को इस तरह बनाया गया है कि छिपे हुए Rabbit, Parrot और Owl पेड़-पौधों का ही हिस्सा लगते हैं. इसलिए अगर आप सिर्फ एक बार पूरी तस्वीर देखकर आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको एक भी शब्द नजर न आए. इसके लिए तस्वीर के अलग-अलग हिस्सों पर नजर डालनी होगी. आप अपने लिए 10 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं और इस दौरान तीनों शब्द खोजने की कोशिश कर सकते हैं. खास तौर पर बड़े पेड़, बगीचे में मौजूद पौधों और लंबी फसलों के आसपास ध्यान से देखिए. 

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तस्वीर में Rabbit, Parrot और Owl छिपा है. यह हरे पेड़ के पत्तों और शाखाओं के बीच छिपाया गया है. पेड़ की शाखाओं और पत्तियों की बनावट के बीच अक्षर इस तरह मिल जाते हैं कि पहली नजर में इन्हें पहचानना आसान नहीं होता. अगर आप तस्वीर के दाईं तरफ मौजूद बड़े पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह शब्द दिखाई दे सकता है. वहीं एक  महिला बगीचे में नीचे बैठकर काम करती नजर आ रही है. महिला के पीछे मौजूद पौधों और तनों को ध्यान से देखने पर यह शब्द दिखाई देता है. यह हिस्सा थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां कई पत्तियां, पौधे और रेखाएं एक-दूसरे के ऊपर दिखाई देती हैं. ऐसे में शब्दों को पहचानना आसान नहीं होता. इसलिए इस हिस्से को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा. 

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अब अगर आपने Rabbit, Parrot और Owl खोज लिए हैं तो आपकी नजर काफी तेज है. यह शब्द तस्वीर के बाईं तरफ मौजूद लंबी फसलों के बीच छिपा हुआ है. खास तौर पर उस हिस्से को देखिए जहां एक व्यक्ति फावड़ा लिए खड़ा है और उसके आसपास ऊंचे पौधे दिखाई दे रहे हैं. पौधों के बीच अक्षरों को इस तरह मिलाया गया है कि वे तस्वीर का सामान्य हिस्सा ही लगते हैं. इसलिए इस शब्द को ढूंढने के लिए आपको पौधों की बनावट पर थोड़ा ध्यान देना होगा. 

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इस पजल में आपको Rabbit, Parrot और Owl खोजना है. अगर आपने 10 सेकंड के अंदर Rabbit, Parrot और Owl  खोज लिया है तो आपकी नजर छोटी-छोटी चीजों को पकड़ने में काफी तेज है. अगर आपको सिर्फ एक या दो शब्द ही दिखाई दिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इन शब्दों को जानबूझकर तस्वीर के रंग, पत्तियों और पौधों के बीच इस तरह छिपाया गया है कि उन्हें तुरंत पहचानना मुश्किल हो.

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इस तरह के पजल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि तस्वीर को ध्यान से देखने और छोटी-छोटी चीजों पर गौर करने का मौका भी देते हैं. अगली बार जब आपको ऐसी कोई तस्वीर दिखे तो तुरंत जवाब देखने के बजाय खुद उसे कुछ सेकंड देने की कोशिश करें. हो सकता है आपकी नजर दूसरों से ज्यादा तेज निकले.

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