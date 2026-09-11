रास्ते में कार रोकी, मवेशी को उठाकर अंदर डाला और फरार हो गए चोर... CCTV में कैद हुई पूरी करतूत

पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में मवेशी चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है. आसनसोल के सालानपुर थाना क्षेत्र में कुछ लोग चार पहिया वाहन से पहुंचे और घर के सामने बंधे एक मवेशी को कार में डालकर फरार हो गए. पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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मामला सालानपुर थाना क्षेत्र की रूपनारायणपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले पीठाकेयारी इलाके का है. एक घर के सामने मवेशी बंधा हुआ था. CCTV फुटेज में एक चार पहिया वाहन घटनास्थल के पास रुकता दिखाई देता है. वाहन रुकने के बाद उसमें सवार कुछ लोग बाहर निकले और घर के सामने बंधे मवेशी को पकड़ लिया.

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फुटेज में कथित तौर पर आरोपी मवेशी को वाहन की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद उसे जबरन चार पहिया वाहन के अंदर डाल दिया गया. चोरों ने इस वारदात को मिनटों में अंजाम दिया. आरोपी पहले से तैयार थे और वारदात के बाद तुरंत मौके से निकल गए.

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CCTV वीडियो में वाहन का चालक कार को स्टार्ट कर तैयार खड़ा दिखाई देता है. जैसे ही अन्य लोगों ने मवेशी को वाहन के अंदर डाला, कार तुरंत वहां से रवाना हो गई.

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घर के सामने से इस तरह मवेशी चोरी की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया. चोर बिना किसी डर के चार पहिया वाहन से इलाके में पहुंचे और कुछ ही पलों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लिए और जांच शुरू की.

पुलिस फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. चोरी में इस्तेमाल किए गए वाहन के बारे में जानकारी करने की कोशिश की जा रही है. स्थानीय लोगों ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि रात और अन्य समय में संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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