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दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, ₹1.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने निलोठी-चंदर विहार इलाके में कार्रवाई कर 1.5 करोड़ रुपये की MDMA और कोकीन बरामद की है. इस मामले में तीन नाइजीरियाई नागरिकों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें पूरी कहानी.

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क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)
क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-NCR में कथित तौर पर सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में तीन नाइजीरियाई नागरिकों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 417 ग्राम MDMA और 105 ग्राम कोकीन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई गई है. यह कार्रवाई दिल्ली के निलोठी-चंदर विहार इलाके में की गई.

क्राइम ब्रांच की ER-I टीम की जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर अपने सहयोगियों के नेटवर्क के जरिए ड्रग्स की थोक और खुदरा स्तर पर सप्लाई करते थे. पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क के जरिए दिल्ली-NCR में नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी.

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मामले में गिरफ्तार तीनों नाइजीरियाई नागरिकों के भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने की बात भी सामने आई है. पुलिस ने उनके खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट से जुड़े मामलों में संलिप्तता की जानकारी मिलने की बात कही है.

पुलिस ने आरोपियों के पास से ड्रग्स के अलावा मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर भारतीय आरोपी के पास से 61 ग्राम MDMA भी बरामद की गई.

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पुलिस अब इस बरामदगी और आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच का उद्देश्य ड्रग्स की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क के संभावित संपर्कों का पता लगाना है.

यह ऑपरेशन इंस्पेक्टर लच्छमन के नेतृत्व में चलाया गया. पूरी कार्रवाई ACP मंगेश त्यागी की निगरानी में हुई, जबकि क्राइम ब्रांच के DCP संजीव कुमार यादव के समग्र पर्यवेक्षण में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) नशे की तस्करी पर रोक लगाने और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशीले पदार्थों की सप्लाई रोकने की प्रतिबद्धता दोहराई है.

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