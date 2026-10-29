दो युवकों का अपहरण, 6 घंटे का ऑपरेशन... बेंगलुरु पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू, महिला समेत 11 आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु में दो युवकों के अपहरण का मामला सामने आया है. मारथाहल्ली पुलिस ने इस मामले में 21 साल की एक महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने दोनों युवकों का अपहरण कर उनसे पैसे की मांग की थी. शिकायत दर्ज होने के छह घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों युवकों को सुरक्षित बचा लिया. बेंगलुरु सिटी पुलिस की व्हाइटफील्ड डिवीजन ने गुरुवार को जारी प्रेस रिलीज में इस कार्रवाई की जानकारी दी.

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पुलिस के मुताबिक, इस मामले में 28 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई गई थी. आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले निवासी बी. रमना ने पुलिस को बताया कि उनके 23 वर्षीय बेटे बी. महेंद्र और उसके रूममेट तरुण का अपहरण कर लिया गया है. महेंद्र एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, जबकि 23 वर्षीय तरुण आंध्र प्रदेश के कडप्पा का रहने वाला है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस के अनुसार, दोनों युवकों के अपहरण की कथित घटना 28 अक्टूबर की सुबह करीब 2:50 बजे से 6 बजे के बीच हुई थी. यह घटना बेंगलुरु के मारथाहल्ली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. इसके साथ ही आरोपियों का पता लगाने के लिए आधुनिक जांच तकनीकों की मदद ली गई.

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पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कथित तौर पर दोनों युवकों के अपहरण की साजिश रची थी और उनसे पैसे की मांग की थी. जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की. इसके बाद इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बी. महेंद्र और येरीबोइना तरुण को केस दर्ज होने के छह घंटे के भीतर बरामद कर लिया.

पुलिस ने इस मामले में गेलेटी राज कुमार उर्फ राज (24), 21 वर्षीय महिला, मारीपति मंजूनाथ उर्फ मंजू (23), चिनिगेपल्ली लोकनाथ (22), बंदापल्ली सुहैल (22) और गंगारेड्डीगारी नरेंद्र रेड्डी (22) को गिरफ्तार किया है. इनके अलावा शिवा सुब्रमण्यम (24), सलीम पाशा (30), नईम पाशा (31), शहबाज (26) और गली राजेश (20) को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.

इस मामले में एक अलग घटनाक्रम भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, अपहरण के मामले में गिरफ्तार 21 वर्षीय महिला की शिकायत पर बी. महेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म का एक अलग मामला दर्ज किया गया है. महिला ने आरोप लगाया कि कथित घटना 24 अक्टूबर की रात 1:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच हुई थी. यह मामला अपहरण की घटना से अलग है और इसकी जांच भी की जा रही है.

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पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक, महिला की शिकायत के सिलसिले में बी. महेंद्र और तरुण से पूछताछ की गई. इस मामले में दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई भी शुरू की गई. हालांकि, पुलिस ने इस अलग मामले में आरोपों की जांच के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी है. फिलहाल, अपहरण और महिला की शिकायत से जुड़े दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है.

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