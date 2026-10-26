scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरल: अरेस्ट की धमकी देकर मांग रहा था गंदे वीडियो, ऐसे हुआ गिरफ्तार

केरल में एक शख्स ने खुद को साइबर सेल का अधिकारी बताते हुए युवती को डराया और काउंसलिंग के बहाने उससे अश्लील वीडियो मांगे. मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

Advertisement
X
शख्स ने खुद को साइबर सेल का अधिकारी बताते हुए युवती को धमकी दी (Representational)
शख्स ने खुद को साइबर सेल का अधिकारी बताते हुए युवती को धमकी दी (Representational)

केरल में साइबर सेल अधिकारी बनकर महिला से अश्लील वीडियो मांगने का मामला सामने आया है. कोल्लम में रहने वाले एक शख्स को साइबर सेल का अधिकारी बनकर एक युवती को डराने और उससे अश्लील वीडियो मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को आरोपी को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया. उस वक्त वह जर्मनी से केरल पहुंचा था. 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 38 साल के लिजो फेलिक्स के रूप में हुई है. त्रिशूर ग्रामीण जिला पुलिस प्रमुख मुहम्मद नदीम के निर्देश पर त्रिशूर ग्रामीण साइबर क्राइम अधिकारियों की टीम ने उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इस साल फरवरी में युवती से संपर्क किया था. उसने व्हाट्सऐप कॉल के जरिए खुद को साइबर सेल का अधिकारी बताया. उसने युवती से कहा कि वह साइबर सेल की निगरानी में है और उसे अश्लील वीडियो देखते हुए पाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

500 फिल्मों का डेटा लीक! स्क्रिप्ट से कॉन्ट्रैक्ट तक सब एक्सपोज़
साइबर सुरक्षा के लिए क्यों अहम रहा अक्टूबर? जानें मामले
1 नवंबर से कॉलर ID में होगा बड़ा बदलाव, जानें डिटेल्स
अमिताभ-दिलजीत के नाम का धमकी भरे मेल में ज़िक्र
अब तक 40 लाख रुपये ही किए जा सके फ्रीज. (Photo: Representational)
87 मिनट में 3.3 करोड़ कर दिए पार! फाइनेंस कंपनी में साइबर सेंधमारी

गिरफ्तारी की धमकी देकर युवती को डराया

आरोप है कि लिजो फेलिक्स ने युवती को गिरफ्तारी की धमकी देकर डराया. इसके बाद उसने युवती से कहा कि उसे काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत अपने अश्लील वीडियो भेजने होंगे. पुलिस के मुताबिक, इसी बहाने उसने युवती पर दबाव बनाया और उसे अपने अश्लील वीडियो भेजने के लिए मजबूर किया.

Advertisement

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई. इसी बीच ग्रामीण जिला पुलिस प्रमुख मुहम्मद नदीम को सूचना मिली कि आरोपी जर्मनी से घर लौटने वाला है और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरेगा. इस जानकारी के आधार पर त्रिशूर ग्रामीण साइबर पुलिस की टीम एयरपोर्ट पहुंची.

यह भी पढ़ें: केनरा बैंक से 212 करोड़ की ठगी, IL&FS के MD और निदेशकों पर CBI ने दर्ज की FIR

आरोपी के केरल पहुंचते ही पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की. इसके बाद उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने साइबर सेल अधिकारी होने का झूठा दावा कर युवती को निगरानी और गिरफ्तारी का डर दिखाया था. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kartik Maas 2026: कार्तिक मास कल से शुरू, तुलसी पूजा और दीपदान के साथ ये नियम रखें याद |
    IND A vs NZ A: 113 पर ढेर होने के बाद भारतीय टीम का पलटवार, देवदत्त पडिक्कल के बाद वॉशिंगटन सुंदर भी छाए, बैकफुट पर कीवी |
    दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में धुआं उठने की सूचना, मौके पर भेजी गईं 6 दमकल गाड़ियां |
    80 दिनों से थिएटरों में लगी हनुमान अंश, रणबीर कपूर की फिल्म को दी मात, कितनी हो गई कुल कमाई? |
    'जामिया क्या उनके बाप का है?', FIR पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, बोले- छात्रों से मिलने जरूर जाऊंगा |
    लखनऊ के सआदतगंज में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत, आपसी विवाद में खूनी संघर्ष |
    चुनाव से पहले ईरान से जंग चाहते थे नेतन्याहू, IDF चीफ ने मांगा लिखित ऑर्डर... इजरायल में घमासान |
    VIDEO: रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे वार्ड सदस्य, घर वाले आए तो पलंग के नीचे छिपे... फिर हुई जमकर धुनाई |
    दिल्ली में यमुना पर चलेगा क्रूज, ₹500 में मिलेगी रिवर सफारी की सैर, जानें रूट और टाइमिंग |
    Cyclone Arnab Live: कितनी तबाही ला सकता है, रूट और लैंडफॉल सेंटर की जान लें डिटेल
    Advertisement