scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केनरा बैंक से 212 करोड़ की ठगी, IL&FS के MD और निदेशकों पर CBI ने दर्ज की FIR

केनरा बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी और उसके एमडी व निदेशकों के खिलाफ 212.34 करोड़ रुपये के कथित बैंक नुकसान को लेकर केस दर्ज किया है. आरोप है कि कंपनी ने बैंक से लिए कर्ज का इस्तेमाल तय उद्देश्य के बजाय दूसरी जगह किया.

Advertisement
X
धोखाधड़ी मामले में IL&FS के एमडी और निदेशकों पर CBI ने दर्ज किया केस. (Photo- Representational)
धोखाधड़ी मामले में IL&FS के एमडी और निदेशकों पर CBI ने दर्ज किया केस. (Photo- Representational)

केनरा बैंक की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशकों व निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह मामला बैंक के साथ कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ा है. सीबीआई के मुताबिक, इस मामले में बैंक को 212.34 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.

सीबीआई ने यह मामला मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित केनरा बैंक के मंडल कार्यालय की शिकायत के आधार पर दर्ज किया है. मामले में कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक सुनील वाधवा, अनूप सेठ, हरि शंकरन, रमेश चंद्र बाव और अरुण कुमार साहा के नाम शामिल हैं. इसके अलावा कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

सीबीआई के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर आपराधिक साजिश के तहत तत्कालीन सिंडिकेट बैंक से 100 करोड़ रुपये का सावधि कर्ज लिया था. यह कर्ज मुंबई की एलसीबी शाखा से लिया गया था. इसके अलावा लंदन शाखा से 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज भी लिया गया था. आरोप है कि कंपनी ने बैंक से मिले पैसों का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए नहीं किया, जिसके लिए कर्ज मंजूर किया गया था. सीबीआई के मुताबिक, कंपनी ने बैंक की रकम को अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए दूसरी जगह भेज दिया और इससे बैंक को नुकसान हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Maharashtra FDA vs FSSAI
महाराष्ट्र FDA और FSSAI में टकराव, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मामला
महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारने के मामले में विवाद छिड़ा है (AI-Generated)
पुलिसवालों के सामने ही महिला डॉक्टर पर उठाया हाथ, बवाल
मर्सिडीज की टक्कर से युवक की मौत. (Photo: Representational)
युवक को मर्सिडीज ने कुचला, कार पर विधानसभा सदस्य का स्टिकर
Why IAS officer Tukaram Mundhe doesn't want his children to join civil services
'अपने बच्चों को कभी IAS नहीं बनाऊंगा' इस अफसर ने क्यों कही ये बात?
Nanded
चारे के ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह बैन... जिला प्रशासन का सख्त कदम
Advertisement

मुंबई, दिल्ली और नोएडा में सीबीआई की छापेमारी

सीबीआई ने 21 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज करने के बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशकों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली. ये तलाशी मुंबई, दिल्ली और नोएडा समेत कई जगहों पर की गई.तलाशी के दौरान जांच से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए. इनमें बैंक से जुड़े दस्तावेज, जमा पर्चियां, म्यूचुअल फंड से जुड़े कागजात, निदेशकों के बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी और कंपनी के बही-खाते शामिल हैं. सीबीआई ने इन दस्तावेजों को जब्त कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Must Visit Places in Binsar: सर्दियों में घूमने के लिए बिनसर है बेस्ट, जंगल से हिमालय तक देखें ये 5 खूबसूरत जगहें |
    'घुसपैठिया' बयान पर अपनों से ही घिरे अखिलेश, हरीश रावत ने जताई आपत्ति |
    दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, कई इलाकों में देर रात झमाझम बारिश |
    जांच एजेंसियों के डिजिटल डेटा जुटाने पर नियम की मांग, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल |
    'ड्रोन हमलों में किया स्टारलिंक का दुरुपयोग', एलन मस्क ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप |
    Aaj Ka Panchang, 25 October 2026: आज शरद पूर्णिमा है, जानें अभिजित मुहूर्त और राहुकाल |
    Aaj ka Rashifal 25 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 25 October 2026: मीन राशि वालों को आज धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 October 2026: कुंभ राशि वाले आज लंबी दूरी की यात्रा से बचें, मित्रों से सहयोग मिलेगा |
    Aaj Ka Makar Rashifal 25 October 2026: मकर राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, इस रंग के पहनें कपड़े
    Advertisement