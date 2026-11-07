UP DA Hike: दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है. दिवाली से ठीक एक दिन पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है. योगी सरकार ने जुलाई महीने से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफा किया है.

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सातवें वेतन आयोग के तहत (7th Pay Commission) के तहत योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 58 फीसदी से बढ़ाकर 63 फीसदी कर दिया है. इसका मतलब है कि 5 फीसदी महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है, जो जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाला है. यूपी के कर्मचारियों को अब 63% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा.

सरकार का कहना है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर महीने के वेतन के साथ मिलेगा. साथ ही जुलाई से नवंबर तक का महंगाई भत्ता एकसाथ जोड़कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि नवंबर महीने के साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन बढ़कर आएगी.

यूपी सरकार की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि जुलाई से अक्टूबर तक के एरियर की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी. इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को दिया जाएगा. शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

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