scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लॉन्च को एक साल भी नहीं हुआ, भारत में खत्म हुई इस कार की कहानी... कंपनी ने किया बंद

फॉक्सवैगन ने भारत में अपनी फ्लैगशिप एसयूवी को बंद करने का फैसला किया है. हम बात कर रहे हैं फॉक्सवैगन टाइगुन आर-लाइन की, जो भारत में कंपीलीटली बिल्ड अप यूनिट के तौर पर आती थी. कंपनी ने इस कार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा लिया है. ब्रांड ने इसे पिछले साल अप्रैल में ही भारत में लॉन्च किया था. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Advertisement
X
Tiguan R-Line को कंपनी ने पिछले साल अप्रैल में भारत में लॉन्च किया था. (Photo: Volkswagen)
Tiguan R-Line को कंपनी ने पिछले साल अप्रैल में भारत में लॉन्च किया था. (Photo: Volkswagen)

फॉक्सवैगन ने भारतीय बाजार में अपनी फ्लैगशिप एसयूवी टिगुआन आर-लाइन (Volkswagen Tiguan R Line) को बंद कर दिया है. इस 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी को कंपनी ने पिछले साल अप्रैल में भारत में लॉन्च किया था. भारत में ये कार सीबीयू (कंपलीटली बिल्ड अप) यूनिट के तौर पर आती थी. 

इस कार को फॉक्सवैगन इंडिया ने अपनी वेबसाइट से हटा लिया है. हालांकि, कंपनी ने एसयूवी को डिस्कंटीन्यू करने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर आपको ये मॉडल नहीं मिलेगा. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कितनी थी कीमत? 

फॉक्सवैगन टिगुआन आर-लाइन 47.11 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आ रही थी. हालांकि, इस प्राइस सेगमेंट में ही कंपनी टेरॉन आर-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) को भी बेचती है, जो ज्यादा बड़ी और भारतीय मार्केट के हिसाब से ज्यादा प्रैक्टिकल कार है. ये थ्री रो सीटिंग के साथ आती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Volkswagen Tayron Life
9 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा, 5 लाख कम में लॉन्च हुई 5 सीटर SUV
Volkswagen tera
Nexon-Brezza को देगी टक्कर, आ रही VW की सबसे सस्ती SUV
Volkswagen Taigun Facelift unveiled
40 सेफ्टी फीचर्स, 8 गियर, तगड़ा माइलेज! क्रेटा-सिएरा को टक्कर देने आई नई SUV
Volkswagen and JSW Group
कार बाजार की बड़ी डील! Volkswagen में हिस्सेदारी खरीदेगी देसी कंपनी
Volkswagen Tayron R-Line
बोल्ड लुक, पावरफुल इंजन...9 एयरबैग! पेश हुई धांसू 7-सीटर फैमिली SUV

यह भी पढ़ें: Nexon-Brezza को देगी टक्कर, आ रही Volkswagen की सबसे सस्ती SUV

टेरॉन आर-लाइन की बात करें, तो भारत में 47.74 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आती है. ये कार भारत में सीकेडी रूट के जरिए आती है, जिसे यहां असेंबल किया जाता है. चूंकि ये एसयूवी लोकली असेंबल होती है, तो फॉक्सवैगन इसके मल्टीपल ऑप्शन ऑफर करती है. 

Advertisement

क्या है खास? 

टेरॉन आर-लाइन में मिलने वाला 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ही टिगुआन आर-लाइन में भी मिलता है. ये इंजन 201 एचपी की पीक पावर और 320 एनएम का पीक टॉर्क ऑफर करता है. इसके साथ 7 स्पीड वाला डीएसजी ट्रांसमिशन मिलता है. टिगुआन आर-लाइन के साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड आता है. 

यह भी पढ़ें: Volkswagen को मिलेगा लोकल पार्टनर? बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है ये देसी कंपनी

कार में 15 इंच की टचस्क्रीन के साथ 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है. कार में थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरोमिक सनरूफ, 9 एयरबैग की सेफ्टी और लेवल 2 ADAS दिया गया है. इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स नहीं मिलती थी.  

इस कार के बंद होने के बाद फॉक्सवैगन के पोर्टफोलियो में टाइगुन और टेरॉन दो एसयूवी मिलेंगी. इसमें टाइगुन कंपनी की सबसे सस्ती एसयूवी है. वहीं टेरॉन उन लोगों के लिए है, जो बड़ी और ज्यादा पावर वाली कार चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लॉन्च को एक साल भी नहीं हुआ, भारत में खत्म हुई इस कार की कहानी... कंपनी ने किया बंद |
    अयोध्या दीपोत्सव: 30 लाख दीयों से जगमगाएगी रामनगरी. देखें भव्य तैयारी |
    बाड़मेर में शिकारियों की क्रूरता! 2 हिरणों को मारकर शव पेड़ से उल्टा लटकाया |
    'राम हमारे संस्कार और आदर्श हैं', अयोध्या में मालिनी अवस्थी ने बताई रामकथा की अहमियत |
    मोर की चाल, बम रसिया की धुन और रामायण की झांकियां... सड़कों पर जीवंत हो उठी राम की अयोध्या में दीपोत्सव की कहानी |
    ₹50,000 करोड़ के कर्ज में डूबी है ये कंपनी! सरकार 40 संपत्तियां बेचकर चुकाएगी देनदारी |
    'मेरे जेल जाने से पत्नी को खुशी है तो यही सही...' गिरफ्तारी के बाद बोले मंत्री रेखा आर्य के पति |
    बसों का इंतजार, ऊपर से दोगुना किराया! दिवाली पर ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर यात्री परेशान |
    'हम पर बुलडोजर चढ़ा दो', अभिषेक के घर पर हमले का आरोप, BJP पर भड़कीं ममता |
    Ravi Dubey Fitness Secret: 42 की उम्र में फिट 'रामायण' के 'लक्ष्मण', क्या है सीक्रेट? दिखते हैं गजब के जवान
    Advertisement